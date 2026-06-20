Futuro para el Palau de Benissuera

La próxima actuación en el Palau dels Bellvís de Benissuera, a través del Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, con una inversión de 950.000 euros, para intervenir en la primera planta de este Bien de Interés Cultural (BIC) originario del siglo XVI, junto con las obras ya en marcha de la rehabilitación del jardín y el huerto históricos, en el marco del Plan Director del monumento, es una buena noticia que permite ver la luz al final del túnel del abandono, degradación y olvido de esta magnífica construcción histórica.

Han pasado el tiempo desde que Sabrina del Val, inasequible al desaliento, levantara la voz de la sociedad civil con su efectiva campaña “SOS Palacio de los Bellvís de Benissuera”, de llamamiento urgente para salvar un valioso edificio, en este pequeño pueblo de 200 habitantes de la Vall d’Albaida que parecía condenado a hundirse, sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Se puede decir que aquel esfuerzo extraordinario logró iniciar el camino, suscitando importantes apoyos mediáticos de periodistas, asociaciones de defensa del patrimonio, prescriptores y personas de prestigio en distintos ámbitos profesionales, a través de una simpática campaña con fotografías de carteles de “Salvemos el palacio de Benissuera” en una conocida red social de internet. La pieza que faltaba para poner en marcha el engranaje que diera inicio a la carrera de fondo hacía la completa y necesaria restauración del Palau era una decidida voluntad desde el ayuntamiento de la localidad, conociendo y sabiendo de su ilustre pasado, y creyendo en un interesante y atractivo futuro, como un espacio para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas, desde el que ofrecer nuevos servicios municipales, dinamizar la actividad y capaz de atraer también a visitantes. Y la joven alcaldesa Yolanda Úbeda, se atrevió a dar el paso, “arremangándose” en el fragor de la lucha para recuperar el edificio, escuchando, consultando, solicitando ayudas…en definitiva, actuando.

Y tiene mucho mérito, desde este pequeño pero amable enclave del interior valenciano, con agradables, relajantes y “buenas” vistas a los paisajes de la blanca Vall – en una experiencial pincelada de “turismo slow”-, desde las orgullosas torres de su histórico castillo-palacio, el haberse hecho un sitio tan destacado en el plan provincial de recuperación del patrimonio valenciano, siendo el segundo proyecto, por la cantidad asignada, sólo por detrás del de una capital de comarca de más de 30.000 habitantes, Xàtiva, con el antiguo Real Monasterio de Santa Clara y su millón de euros, la máxima cantidad a conceder por proyecto presentado, pero con sus especiales circunstancias.

Fin a un periodo de oscuridad

Cabe valorar el empeño mostrado por la alcaldesa para impulsar la recuperación de este histórico enclave cuya situación y perspectivas de futuro hace unos años no eran nada halagüeñas, sin olvidar, sin embargo, en los proyectos de recuperación, lo que el tiempo y las reformas escondieron, velando para que la intervención que se plantea sea totalmente respetuosa con los valores históricos, artísticos y culturales del edificio en sus distintas épocas y de acuerdo con la vigente legislación sobre Patrimonio. Para ello, no se debe desaprovechar toda la información oral, testimonial, documental, fotográfica y de catas murarias y arqueológicas.

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Parece que se pone fin a un demasiado largo periodo de oscuridad y desprotección para este valioso espacio histórico que fue corazón y origen de lo que hoy es Benissuera. Hay que felicitar, y felicitarse, por estas buenas nuevas a las que seguramente seguirán otras con el tesón y la insistencia de quienes ponen su corazón y su cabeza al servicio de un fin tan beneficioso como la recuperación completa del Palau de Bellvís para el pueblo que lo vio levantarse, orgulloso de su legado