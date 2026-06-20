Quince aspirantes optan a dirigir el museo de Xàtiva

La convocatoria promovida por el Ayuntamiento de Xàtiva para cubrir el nuevo puesto de director del museo municipal ha despertado un notable interés. La lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso, que se ha publicado este viernes por cauces oficiales, incluye a un total de 15 aspirantes que cumplen los requisitos para optar a la plaza.

Otros dos candidatos han quedado excluidos de la convocatoria por libre designación al no haber aportado toda la documentación exigida (entre la que figura una declaración responsable, los títulos académicos o la acreditación de competencias lingüísticas) o por no cumplir con el nivel de conocimientos en valenciano establecido en las bases.

Entre las personas aspirantes hay paridad de sexos: nueve son mujeres y ocho son hombres. Como requisitos exigidos figuran las titulaciones de Licenciatura o grado en Historia del Arte, Geografía e Historia, Arqueologías, Bellas Artes, Antropología, Conservación-Restauración de Bienes Culturales, Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural o equivalentes. Se demanda además un nivel de conocimientos de valenciano C1 y formación técnica relacionada con las funciones del puesto.

El museo municipal no ha contado con un director al uso, en exclusiva, desde la jubilación de Mariano González Baldoví, en 2011. El exarqueólogo municipal Ángel Velasco asumió las funciones de dirección en acumulación de servicios hasta su retirada del servicio activo, en 2024. La persona elegida para ocupar la plaza tendrá a su cargo la gestión y difusión del una de las colecciones públicas más extensas e importantes de la Comunitat Valenciana.

Una retribución de 58.500 euros anuales

Como informó este diario, el puesto de directivo público profesional con funciones gerenciales convocado estará retribuido con unos 58.497,36 euros brutos anuales, una cifra más o menos equiparable a la retribución base media de una alta dirección de la Generalitat. El contrato tendrá una duración inicial de 5 años, prorrogable por períodos de 5 años más.

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La figura que se escoja deberá asumir el reto de modernizar y abrir a la sociedad una institución que necesita adaptarse a los nuevos tiempos para alejarse de la concepción de mero repositorio artístico. Mejorar la integración de los museos de Xàtiva en la sociedad y su interacción con una buena parte de la población que los considera como algo ajeno y arcaico, relanzar las colecciones artísticas para incentivar la promoción cultural de la ciudad y garantizar la adecuada conservación de los fondos serán algunos de los cometidos prioritarios de la nueva dirección. También establecer nexos de acción con los centros educativos para divulgar la cultura de los museos entre los estudiantes mediante programas educativos y de actividades.