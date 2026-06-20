Solicita licencia para cerrar una parcela y acaba convirtiendo un almacén en una vivienda de dos plantas en Xàtiva

Un propietario de Xàtiva se enfrenta a una multa de más de 3.000 euros por una infracción tipificada como grave como consecuencia de la realización de una serie de obras sin permiso en un almacén agrícola ubicado en una zona de la localidad dominada por los campos de cultivo, en suelo no urbanizable del sector Meses.

El ayuntamiento concedió una licencia urbanística en diciembre de 2023 a raíz de una solicitud formulada para cerrar la parcela con el montaje de una puerta de acceso y el mantenimiento del tejado del inmueble. La actuación debía consistir, por una parte, en instalar un cerramiento y una puerta de doble hoja de malla metálica de simple torsión y, por otra, en ejecutar unos trabajos de mantenimiento y conservación de la cubierta inclinada mediante la reparación puntual de la misma, tapando las zonas deterioradas con paneles aislantes y recolocando las mismas tejas.

Sin embargo, una visita al inmueble por parte del Seprona constató que en realidad se estaba realizando una reforma integral del almacén para transformarlo en vivienda. Según el informe emitido, las obras habían generado dos plantas dentro del edificio mediante un forjado a base de estructura metálica, comunicadas por una escalera. Además, se había retirado toda la cubierta existente y se había sustituido por una nueva a dos aguas, a tiempo que se había urbanizado el perímetro del inmueble, con soleras de hormigón impreso de diferentes texturas, rejillas de recogida de aguas, árboles o muros de delimitación de piedra.

Por otra parte, todas las fachadas habían sido revestidas por el exterior con un acabado "caravista" de piedra, junto con otra serie de trabajos sobre los que no constaba que se hubiera solicitado permiso alguno.

Advertencia de derribo

El 19 de mayo, la arquitecta técnica municipal inspeccionó el inmueble y pidió requerir a la propiedad que presentara la documentación necesaria en un plazo de 60 días para la legalización de las obras, en caso de que "fueran viables y se ajustaran a la normativa vigente". En caso contrario, advirtió en su informe, "deberán ser derribadas".

A raíz de esta actuación en materia de disciplina urbanística, el 1 de junio la junta de gobierno local del consistorio de Xàtiva acordó incoar expediente al promotor de las obras por una supuesta infracción grave, sancionable con una multa de 3.001 a 30.000 euros. También se ordenó la suspensión inmediata de los actos de edificación sin licencia. La resolución municipal requiere al propietario para que en el plazo de dos meses proceda a legalizar las obras, bajo la advertencia de que, en caso contrario, el consistorio podrá acordar la reposición de las mismas "a costa de los interesados". El expediente sancionador podría alargarse hasta un año, en función de si los trabajos se legalizan o no.