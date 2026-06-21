Xàtiva, premiada por liderar un modelo turístico sostenible

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Recorrer las calles de Xàtiva es trasladarse al pasado sin olvidar los retos del presente. Un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982 y un paisaje presidido por el imponente Castell hacen que la capital de la comarca de la Costera no deje indiferente a nadie. La ciudad ha sabido combinar a lo largo de los años la conservación de su valioso patrimonio histórico y natural con una apuesta decidida por la accesibilidad, la innovación y la sostenibilidad turística, una estrategia que ahora ha sido reconocida con el premio «Turismo Sostenible» en los II Premios Turismo de Levante-EMV.

El reconocimiento llega en un momento clave para la localidad, que ha situado la sostenibilidad en el centro de su estrategia turística a través de un conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad, la movilidad, la eficiencia energética y la gestión inteligente del destino. Esta hoja de ruta se articula principalmente mediante el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dotado con cerca de dos millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, y que se presentó en la última edición de Fitur en Madrid.

Las acciones del Plan

Entre las iniciativas contempladas en este plan destacan el análisis de la situación turística actual, la revisión de las políticas municipales relacionadas con el turismo o la creación de espacios de coordinación entre diferentes departamentos del Ayuntamiento de Xàtiva, además de la participación del tejido empresarial y asociativo en la definición de las futuras actuaciones. Todo ello con el objetivo de poder disponer de un modelo de gobernanza más eficiente y de herramientas basadas en la inteligencia turística y el análisis de datos.

El Plan de Sostenibilidad se centra en el Castell de Xàtiva. / Perales Iborra

A este respecto, el plan incorpora igualmente una clara apuesta por la digitalización y la gestión inteligente del destino, con herramientas de Destino Turístico Inteligente (DTI) que permitirán una mejor toma de decisiones basada en datos, la gestión de los flujos de visitantes, la digitalización de los museos, el desarrollo de material promocional online y el impulso de un nuevo plan de marketing turístico alineado con el modelo de sostenibilidad del destino.

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Con este premio, Levante-EMV reconocen el trabajo realizado por Xàtiva para consolidarse como un referente de turismo sostenible en la Comunitat Valenciana, impulsando un modelo de desarrollo que apuesta por la protección del patrimonio, el respeto al entorno y la generación de oportunidades para el tejido económico local.