Dos alumnos del IES Josep de Ribera de Xàtiva desarrollan un sistema de admisión más justo para la FP Básica

Dos alumnos del IES Josep de Ribera de Xàtiva han desarrollado una propuesta para mejorar el sistema de desempate en la admisión a la Formación Profesional Básica, con el objetivo de garantizar una mayor igualdad de oportunidades entre el alumnado que obtiene el mismo baremo. Este proyecto se presentará a la próxima edición de los premios Sapiencia.

El proyecto, titulado “DIDOC. Desempat i desigualtat d’oportunitats: més enllà dels cognoms”, analiza si el sistema de desempate por letra del apellido es realmente justo cuando varias personas tienen la misma puntuación en un proceso de admisión. A partir de cálculos matemáticos y del estudio de diferentes muestras, los alumnos concluyen que este método puede generar diferencias importantes entre personas que, en principio, tendrían que tener las mismas opciones.

La investigación la han hecho los alumnos Miguel Montalvà Aina y Guillem Ruiz Peris. Parte de un caso real donde Guillem quedó fuera de las becas del Campus Científico de Soria, donde se ofertaban 40 plazas y había 48 candidatos con la puntuación máxima, se dirimió el desempate por la letra del apellido. A partir de este caso, los alumnos ampliaron el estudio a otros procedimientos de admisión y, especialmente, en la FP Básica. Según explican, en esta enseñanza es habitual que se produzcan empates, puesto que entren primero los alumnos de 16 años que cumplen los requisitos, después los de 15 y finalmente los de 17. No hay más baremo, por eso, el sistema de desempate puede acabar teniendo un peso decisivo.

El trabajo pone de manifiesto que los apellidos no se distribuyen de manera uniforme por el alfabeto. “Hay muchas personas con apellidos que empiezan por determinadas letras, mientras que otras iniciales son muy poco frecuentes. Esta distribución desigual hace que el sorteo por apellidos, aunque parezca neutral, pueda favorecer o perjudicar el alumnado. Es muy fácil de entender si pensamos que no hay prácticamente apellidos que empiezan por W, X, Y y Z; la probabilidad de estas letras se acumularía para los apellidos que empiezan por A”, exponen.

Como parte del proyecto, los alumnos también han creado una aplicación que permite comprobar qué probabilidad tendría una persona en un desempate por apellido en un supuesto en que hay el doble de candidatos que de plazas. Mediante el escaneo de un código QR, cualquier persona puede introducir su apellido y ver como este sistema puede modificar sus opciones reales.

Ante esta situación, los alumnos proponen sustituir el desempate por apellido por un sistema basado en la letra y las últimas dos cifras del DNI, NIE o ANIDA. Estas letras sí que se distribuyen de manera uniforme entre la población, puesto que dependen del resultado del residuo de la división del número del DNI o NIE entre 23. Si el sorteo de desempate da la combinación como 46M, la ordenación empezará por esta referencia y continuaría de manera creciente, 46M, 47M, 48M… 99M, 00N, 01N.... Según el estudio, este método permite repartir las oportunidades de una manera equilibrada y evita que el acceso a una plaza dependa del apellido.

La propuesta no pretende modificar todo el procedimiento de admisión en la FP Básica, sino introducir un cambio concreto en el sistema de desempate fácil de aplicar para hacerlo más justo y transparente. Los autores del trabajo defienden que, cuando dos personas tienen el mismo mérito y el mismo baremo, el criterio que decida la admisión tendría que ser lo más neutral posible.

A la Conselleria de Educación

Los alumnos quieren que esta propuesta llegue a la Conselleria de Educación para que pueda ser estudiada y, si procede, aplicada en futuros procesos de admisión en la FP Básica. Además, plantean que la reflexión pueda extenderse a otros procedimientos públicos en que todavía se utiliza el apellido como criterio de desempate. “Un sistema puede parecer igual para todos, pero esto no significa que produzca resultados justos. Si las matemáticas muestran que hay una desigualdad, también pueden ayudarnos a corregirla”, señalan los autores del proyecto.

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Con este trabajo, los alumnos quieren demostrar que la investigación matemática puede tener una aplicación directa en la mejora de los procedimientos públicos y en la defensa de la igualdad de oportunidades. “Mismo mérito. Mismas oportunidades. Que el apellido no decida el futuro”, concluyen.