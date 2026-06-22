El Atzeneta UE seguirá un año más en Tercera Federación

Después de 43 días desde que el Atzeneta disputara su último partido de la liga regular, el conjunto “taronja” pudo confirmar de manera definitiva su permanencia en Tercera Federación. El equipo de la Vall d’Albaida sufrió durante toda la temporada, en la que hasta tres entrenadores pasaron por su banquillo (Frangi, Luis Navarro y Luis Miguel Garrido), pese a contar con una plantilla diseñada para ocupar la zona noble de la clasificación. Sin embargo, las lesiones y las malas dinámicas de resultados impidieron cumplir con las expectativas iniciales.

Al término del campeonato regular, el Atzeneta logró el objetivo de finalizar fuera de los puestos de descenso directo. No obstante, la situación de los equipos valencianos en Segunda Federación mantenía abierta la incógnita de un posible descenso por arrastre. El Torrent perdió la categoría de forma directa y el Castellón “B” tuvo que disputar el playout de permanencia. Si el filial albinegro conseguía salvarse, el Atzeneta también aseguraba su continuidad en la categoría.

Sin embargo, tras la disputa de la eliminatoria, el conjunto castellonense descendió a Tercera Federación y el equipo de El Regit pasaba a depender de un ascenso valenciano para conservar su plaza. La salvación del Atzeneta quedaba entonces en manos de los representantes de la Comunitat Valenciana que seguían en la lucha por subir de categoría.

Finalmente, fue La Nucía quien alcanzó la final nacional por el ascenso a Segunda Federación. El conjunto alicantino se impuso por la mínima en el partido de vuelta (1-0) a su rival madrileño, el Trival Valderas y certificó el ascenso. Un resultado que, de forma indirecta, también significó la permanencia del Atzeneta en Tercera Federación.

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Tras mes y medio de incertidumbre desde la finalización de la liga regular, el Atzeneta ya sabe en qué categoría competirá la próxima temporada. Ahora llega el momento de comenzar a planificar un nuevo proyecto con el objetivo de evitar los sufrimientos vividos durante la última campaña.