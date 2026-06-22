Berna Ballester toma las riendas del Torrent CF

El Torrent CF ya tiene nuevo entrenador para la temporada 2026/27. El elegido para liderar el proyecto deportivo del conjunto de l’Horta Sud es Berna Ballester, que regresa a los banquillos tras su etapa en La Nucía y asume el reto de devolver al club a la Segunda Federación después del descenso sufrido la pasada campaña.

El técnico de Xàtiva cuenta con una trayectoria consolidada dentro del fútbol valenciano y afronta ahora uno de los desafíos más exigentes de su carrera. El Torrent buscará rehacerse tras perder la categoría y confía en la experiencia de Berna Ballester para construir un equipo competitivo capaz de luchar por los puestos de privilegio.

Los inicios de Berna Ballester como entrenador estuvieron ligados al fútbol base de Xàtiva, aunque su salto al fútbol amateur llegó de la mano del Olímpic. Siendo todavía jugador del conjunto setabense, y con una delicada situación deportiva y económica de la entidad le llevó a colgar las botas y hacerse cargo del primer equipo durante temporada y media.

Su debut en el banquillo del Olímpic le abrió las puertas del Atzeneta UE, donde dirigió al equipo durante dos campañas. Bajo su mando, el conjunto de la Vall d’Albaida disputó en ambas temporadas la promoción de ascenso a Segunda Federación, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la categoría.

Posteriormente, emprendió una nueva aventura en La Nucía. En su primera temporada volvió a alcanzar el playoff de ascenso, pero sin conseguir un puesto en Segunda Federación. Sin embargo, la segunda campaña no tuvo el mismo desenlace. Un inicio marcado por las lesiones y los malos resultados provocó su destitución en la séptima jornada del campeonato.

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Tras varios meses alejado de los banquillos, Berna Ballester vuelve al fútbol con la ilusión renovada y la responsabilidad de liderar un proyecto ambicioso. El Torrent CF, uno de los clubes con mayor potencial de la categoría, deposita ahora su confianza en el técnico setabense para iniciar el camino de regreso a la Segunda Federación.