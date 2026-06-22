Los cursos de verano de la Uned en Ontinyent reflexionarán sobre memoria y emociones desde una visión interdisciplinar

Ontinyent acogerá del 8 al 10 de julio una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una iniciativa que profundizará en la relación entre los objetos, la memoria y las emociones a través de ponencias y actividades impartidas por especialistas de diferentes disciplinas. La propuesta, presentada este lunes en el Ayuntamiento de Ontinyent, lleva por título “El que amaguen les coses: objectes, memòria i emocions” y se enmarca en la larga colaboración que mantienen la UNED y el consistorio ontinyentí.

Cartel de los cursos de verano de la Uned en Ontinyent. / Levante-EMV

La programación se iniciará el miércoles 8 de julio a las 17:00 horas en el Centre Cultural Caixa Ontinyent con la participación de Manuel Gutiérrez Estévez, catedrático emérito de Antropología Social y Cultural, y continuará durante tres jornadas con intervenciones de especialistas procedentes de los ámbitos de la antropología, la sociología, la filosofía, la dramaturgia o el cine. Entre otras cuestiones, se abordarán la memoria fotográfica, la relación entre objetos y espiritualidad, la correspondencia personal, la creación artística o el valor simbólico de los objetos en diferentes culturas. El curso, adscrito en las áreas de Antropología, Humanidades y Arte, tendrá una duración total de 20 horas y permitirá obtener un crédito universitario. Además, está abierto a cualquier persona interesada en la temática, sin necesidad de contar con formación previa específica. La matrícula del curso ya se puede formalizar a través de la página web de la UNED, con diferentes modalidades y bonificaciones previstas para varios colectivos.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, aprovechaba la presentación para poner en valor la "apuesta sostenida de la ciudad por la educación y el conocimiento", con el trabajo que se hace con los centros educativos, el apoyo a la Escuela Oficial de Idiomas, el conservatorio, en la Universitat de València y también a la UNED. Rodríguez destacaba igualmente la importancia de consolidar una oferta universitaria que sirva no solo a Ontinyent sino también al conjunto de las comarcas vecinas. “Poder acoger por segundo año consecutivo un curso de verano de la UNED es un lujo y una oportunidad que tenemos que aprovechar. Más allá de la formación reglada, la universidad tiene una función esencial de transferencia de conocimiento, de fomento del pensamiento crítico y de generación de debate”, afirmaba.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, recordaba que la colaboración entre el ayuntamiento y la UNED acumula ya cerca de cuatro décadas de trayectoria e incidía en la importancia de continuar acercando propuestas formativas de calidad a la ciudadanía. “El año pasado ya recuperamos los cursos de verano y este año volvemos a contar con una propuesta muy diversa y bastante interesante, que demuestra la vitalidad de esta colaboración y la voluntad de seguir ampliando las oportunidades de formación en Ontinyent”, señalaba.

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Por su parte, el director del Centro Alzira-València de la UNED, Alejandro Cerdà, que acudía acompañado del coordinador de la extensión universitaria en Ontinyent, José Enrique Gálvez, explicaba que los cursos de verano de la UNED están concebidos como espacios de divulgación accesibles, con una aproximación flexible a los contenidos y abierta a toda la ciudadanía. Según indicaba, el curso “propone una reflexión sobre la manera en que los objetos forman parte de nuestras vidas y contribuyen a construir tanto la memoria personal como la colectiva”. El director de la UNED ponía como ejemplo la recuperación de archivos fotográficos después de la dana, una de las cuestiones que serán abordadas durante el curso, y destacaba el valor emocional que pueden llegar a tener determinados objetos para las personas.