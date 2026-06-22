Escena Erasmus vuelve a Ontinyent con "una reflexión sobre la memoria, la reparación y las conquistas humanas"

El Teatro Echegaray de Ontinyent acogerá este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas la representación de ‘Conquestes’, el nuevo espectáculo de Escena Erasmus UV, el proyecto teatral europeo de la Universitat de València. La actividad, que llega a la ciudad con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent y del programa UVsocietat, supondrá la doceava visita de esta iniciativa cultural en la capital de la Vall d'Albaida. La entrada será libre con invitación hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse en la Casa de Cultura (calle Maians, 26) los días 22 y 23 de junio, así como el mismo día de la representación a la taquilla del Teatro Echegaray desde una hora antes del inicio de la función.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “Escena Erasmus se ha convertido en una cita muy esperada de la programación anual porque combina la calidad artística con la capacidad de generar reflexión y debate alrededor de cuestiones que nos interpelen como sociedad. Año tras año nos ofrece una mirada joven, plural y europea sobre los retos de nuestro tiempo”. Borrell animaba la ciudadanía “a aprovechar esta nueva oportunidad para disfrutar de un proyecto escénico reconocido internacionalmente y que, en esta ocasión, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la reparación y el entendimiento entre las personas”.

Escena Erasmus es el proyecto teatral europeo de la Universitat de València nacido en 2009. Participan principalmente estudiantes Erasmus y estudiantes locales de la Universidad, aprovechando su potencial creativo y favoreciendo su implicación en la vida cultural del territorio durante su estancia en València. Con ‘Conquestes’, Escena Erasmus UV, distinguida con el premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas 2023, propone una reflexión sobre el concepto de conquista más allá de su dimensión histórica, explorando también las conquistas sociales, personales y políticas que marquen las sociedades contemporáneas. La obra pone el foco en las heridas del pasado y del presente, pero también en los procesos de resistencia, reconciliación y reparación que permiten construir espacios de convivencia y comprensión.

La dramaturgia, coordinada por Guadalupe Sáez, ha sido creada colectivamente por Guadalupe Sáez, Aarón Sánchez, Patricia Michele Cabrera, Mariana Hartasánchez, Jacobo Pallarés, Emma Cases y Maria Andrés, bajo la dirección de Josep Valero. El elenco está integrado por once estudiantes Erasmus y valencianos: Guillem Borrego, Luz de Alba Cardillo, Emma Cases, Giulia Linzalata, Arina Firstova, Doucia López-Pueyo, Julia Moreno, Sergio Muñoz, Linda Revenko, Sofia Simonetto e Inés Sola.

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La propuesta escénica parte precisamente de la idea de la reparación como eje central, planteando que el pasado no se puede borrar, pero sí escuchar y comprender. A través de esta mirada, ‘Conquestes’ invita el público a repensar episodios históricos y conflictos actuales, a la vez que pose en valor las conquistas íntimas y cotidianas que forman parte de la experiencia humana. El espectáculo es una producción de la Universitat de València gestionada por la Fundación General UV, con el apoyo del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), el Área de Cultura de la Diputación de València, UVsocietat y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent.