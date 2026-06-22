Fallece Arturo Llin Cháfer, canónigo emérito de la Catedral de València

La Parroquia Santa María de Ontinyent ha confirmado el fallecimiento del sacerdote Arturo Llin, natural de la capital de la Vall d'Albaida: "Lamentamos la dolorosa perdida del M.I. Sr. D. Arturo Llin Cháfer, Canónigo de la S. I. Catedral. Nos ha dejado un gran sacerdote, culto y de profunda espiritualidad de la que dan prueba los numerosos articulos y obras publicadas, de un gran amor a Ontinyent y a su patrona, la Purísima Concepción. Rezamos por su eterno descanso y por el consuelo de sus familiares y amigos. ¡Que Dios premie su generosa entrega a la IglesiaDesde la Parroquia Santa María lamentamos la dolorosa perdida del M.I. Sr. D. Arturo Llin Cháfer, Canónigo de la S. I. Catedral. Nos ha dejado un gran sacerdote, culto y de profunda espiritualidad de la que dan prueba los numerosos articulos y obras publicadas, de un gran amor a Ontinyent y a su patrona, la Purísima Concepción. Rezamos por su eterno descanso y por el consuelo de sus familiares y amigos. ¡Que Dios premie su generosa entrega a la Iglesia.!", exponen.

El funeral se celebrará el próximo martes a las 9,30 h en la Catedral. Posteriormente, se procederá a la inhumación en el cementerio de Ontinyent. Natural de Ontinyent, Arturo Llin Cháfer cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Valencia. Recibió la ordenación sacerdotal el 21 de septiembre de 1963.

Actualmente, era Canónigo emérito de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia. Sirvió como Muy Ilustre Canónigo de la Catedral de Valencia hasta que se decretó su jubilación canónica el 13 de abril de 2021, a los 81 años de edad. [1]

Fue presidente de la Comisión Diocesana de Espiritualidad. Ejerció el ministerio en varias parroquias, siendo siempre al mismo tiempo moderador del equipo sacerdotal correspondiente. También ejerció como perito de historia en varios procesos de canonización. Así, ejerció como párroco en municipios valencianos como Agres, Bocairent (parroquia de la Asunción de Nuestra Señora), Ontinyent (San Carlos) y Manises (San Juan Bautista), donde tomó posesión en septiembre de 1988

Fue Licenciado en Teología Dogmática, por la Pontificia Universidad de Salamanca (1973); Doctor en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1984); Diplomado en Archivística (1983) y Biblioteconomía (1984), por las Escuelas Vaticanas. Cursó estudios de Historia en la Universidad civil.

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Su tesis doctoral: “Sacerdocio y ministerio en Santo Tomás de Villanueva” está publicada en la colección "Series Valentina" de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, y traducida al inglés y publicada por la Universidad Villanova (USA). Fue autor de más de cuarenta publicaciones sobre la vida y obra del Santo Arzobispo de Valencia. Y fue considerado un especialista en la espiritualidad contemporánea y en la del Siglo de Oro Español. Autor de cerca de cincuenta libros sobre temas de historia y espiritualidad y de más de un centenar de artículos y colaboraciones en revistas de investigación.