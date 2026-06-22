La Gimnasia de Xàtiva se alza con ocho medallas en el Cunit International Open Competition 2026

Las y los gimnastas del Club Taekwondo Xàtiva–Sección Gimnasia han completado una destacada actuación en el Cunit International Open Competition 2026, disputado en la localidad tarraconense de Cunit del 19 al 21 de junio. La delegación setabense ha obtenido un balance de 8 medallas (7 de oro y 1 de plata) y 3 plazas de finalista, un resultado que refleja “la regularidad y el nivel competitivo mostrado por todos sus componentes”, resaltan desde el club.

La competición internacional, organizada por la Federació Catalana de Gimnàstica, se celebró en el Complex Esportiu Municipal Els Joncs de Cunit (Tarragona), consolidándose como una cita de referencia para la gimnasia aeróbica. El torneo contó con la participación de delegaciones de países con gran tradición en esta disciplina, como Ucrania, Francia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia, además de clubes de nivel nacional de distintos puntos de España.

La expedición de Xàtiva estuvo integrada por un total de diez personas (ocho gimnastas y dos entrenadoras), quienes firmaron una sólida actuación colectiva en el último compromiso deportivo de la temporada, previo al Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica que se disputará en Pamplona (Navarra) del 4 al 13 de septiembre de 2026.

Desde la dirección técnica del club se ha subrayado la aportación de cada uno de los gimnastas para la consecución de estos resultados, tanto en las fases clasificatorias como en las finales, ratificando el trabajo desarrollado a lo largo de toda la temporada 2026.

Con estos resultados, el equipo cierra la programación competitiva ordinaria y centra ya sus objetivos en la cita internacional de Pamplona, para la cual se está a la espera de la publicación de la lista oficial de convocados por parte de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG).

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Tras el periodo estival, el Club Taekwondo Xàtiva–Sección Gimnasia retomará la actividad con el propósito de afrontar el año 2027, consolidando la proyección de sus deportistas y la presencia de la entidad en las principales competiciones nacionales e internacionales.