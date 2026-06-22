Los Jocs Escolars de Ontinyent cierran el curso 2025/2026 con la entrega de trofeos y medallas de la segunda fase

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado el acto de entrega de trofeos y medallas correspondiente en la segunda fase de los Jocs Escolars del curso 2025/2026, una cita que ha servido también para poner punto final a una nueva edición de esta iniciativa deportiva y educativa con la participación de los centros públicos y concertados de la ciudad. Los Juegos Escolares han sido dirigidos al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de toda la etapa de Primaria, con participación de las categorías querubín, prebenjamín, benjamín y alevín. "A lo largo del curso, centenares de niños y niñas han tenido la oportunidad de disfrutar de la actividad física y la convivencia a través de diferentes disciplinas deportivas, en una propuesta que combina la práctica deportiva con la educación en valores", exponen desde el consistorio.

En el acto de entrega de galardones intervenía el regidor de Deportes, Ferran Gandia, quien destacaba que “los Juegos Escolares son mucho más que una competición, puesto que representan una oportunidad para que los más pequeños aprendan valores fundamentales como el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, la constancia o el trabajo en equipo, aspectos que después pueden aplicar en otros muchos ámbitos de su vida”.

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El regidor tenía palabras de agradecimiento para los coordinadores y coordinadoras y entrenadores y entrenadoras de los centros educativos por su dedicación a lo largo del curso, así como para las familias por el apoyo constante a los participantes. Desde la Concejalía de Deportes se valoraba muy positivamente "el desarrollo de los Juegos Escolares 2025/2026, una iniciativa consolidada al calendario deportivo y educativo de la ciudad que continúa promoviendo la práctica deportiva entre la población más joven y reforzando los hábitos saludables desde las primeras etapas formativas".