Un parque infantil "inspirado" en la tradición de Moros y Cristianos en L'Olleria

El Ayuntamiento de L'Olleria ha adjudicado la renovación del área infantil y la iluminación del Parque Beat Pare Ferreres. Desde el consistorio exponen que se trata de "una obra que permitirá dotar este parque de una área de juegos infantiles renovada inspirada en las Fiestas de Moros y Cristianos del pueblo, así como renovar todas las luminarias". Una medida que "convertirá el parque en una zona más transitable, accesible y segura durante las noches", prosiguen las mismas fuentes.

A su vez, añaden que "el área infantil renovada constituirá espacio inclusivo para motivar la convivencia y el juego social entre las niñas y niños de L'Olleria, con un énfasis especial en la accesibilidad de la zona y de los elementos de juego. Del mismo modo también se sustituirá el pavimento de seguridad, creando una zona de juegos infantiles segura, inclusiva y renovada". Además, "esta obra prevé también la renovación de todos los elementos de iluminación del parque, sustituyéndolos por luces LED de alta eficiencia, adaptadas para el uso en espacios peatonales y de juegos infantiles. De este modo, el consumo de energía de las instalaciones se verá reducido, así como la contaminación lumínica que desprenden, al mismo tiempo que la accesibilidad y la seguridad del espacio durante las horas nocturnas mejorará", comentan desde el Ayuntamiento.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 296.134,41 €, gestionados a través del Plan de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de València. Y se prevé que las obras empiecen en las próximas semanas y tengan una duración aproximada de 4 meses. El Alcalde, Ramón Vidal Soler indica que: “Esta área infantil renovada contribuirá a crear un espacio de juego más inclusivo y accesible para las niñas y niños de nuestro pueblo, para que puedan continuar disfrutando del parque. Al mismo tiempo, la nueva iluminación beneficiará a todas las personas que utilizan en el parque, transformándolo en un espacio más seguro, más sostenible y mejorando su eficiencia energética”

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"De este modo L'Olleria contará con un espacio renovado y accesible destinado al ocio infantil, al mismo tiempo que las nuevas luminarias harán del Parque Beato Padre Herreras un espacio más accesible y seguro", apostillan las mismas fuentes municipales.