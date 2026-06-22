Transportes cede al Ayuntamiento de Canals un tramo de la carretera N-430

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Canals la titularidad de un tramo de la carretera N-430, entre los km 638,7 y 639,755, con una longitud de 1.055 m y una superficie estimada de 11.977,95 m2.

El Ayuntamiento de Canals asume la titularidad del tramo reseñado, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y será responsable a partir de ahora de su conservación y mantenimiento. Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.

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La transferencia de titularidad se ha realizado al amparo de las condiciones establecidas en los artículos 5 y 49 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y en el artículo 127 de Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras