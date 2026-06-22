Xàtiva adjudica definitivamente las obras del Centro Raimon de Actividades Culturales por 9,3 millones de euros

Era uno de los grandes proyectos anunciados por el Ayuntamiento de Xàtiva. Y, tras superar contratiempos, las obras comenzarán en unos meses. El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado hoy de forma definitiva las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara para la implantación del futuro Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC), "una de las actuaciones estratégicas más importantes para el futuro cultural y patrimonial de la ciudad", según exponen desde el consistorio.

La obra ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas formada por Estudio Métodos de la Restauración SL y Torrescámara y Cía de Obras SA por un importe de 9.327.737,46 €, IVA incluido. En noviembre de 2025, el consistorio rectificó su propuesta inicial por un error en la valoración de las ofertas, que dejó sin efecto la propuesta inicial de adjudicar a la constructora malagueña Actua Infraestructuras, SL las obras de rehabilitación de las dependencias del antiguo convento de Santa Clara donde se proyecta el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

Desde el consistorio exponen que "una vez completado el procedimiento administrativo, ya se ha establecido contacto con la empresa adjudicataria con el fin de coordinar los próximos pasos previos al inicio de los trabajos, que previsiblemente arrancarán a partir del mes de septiembre". El pasado mes de abril, se renovó de forma oficial el acuerdo multianual entre el Ayuntamiento y la Fundación Raimon i Annalisa, destinada a tutelar la actividade del CRAC. El alcalde Roger Cerdà fue contundente tras ser preguntado por Levante-EMV: "Una vez comiencen las obras, el proyecto será imparable".

Raimon, Annalisa y el alcalde Roger Cerdà, en una imagen captada en 15 de febrero de 2023. / PERALES IBORRA

Ahora, el proyecto salva su última fase administrativa. La idea del consistorio es que las máquinas entren al Monasterio de Santa Clara en el mes de noviembre.

Desde el lado municipal también recuerdan que "el proyecto, obra de los prestigiosos arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos, permitirá recuperar y poner en valor uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Xàtiva, declarado Bien de Interés Cultural, transformándolo en un espacio cultural de referencia con proyección valenciana y estatal. La intervención contempla una actuación integral sobre el conjunto monumental, respetando su configuración histórica y arquitectónica, al tiempo que lo adapta a los nuevos usos culturales y ciudadanos".

Una de las grandes funciones del futuro Centro Raimon de Actividades Culturales será la de albergar el legado que el cantautor setabense Raimon y su mujer Annalisa anunciaron hace años que dejarán a la capital de la Costera. Así, se calcula que a su valiosa colección de arte -con obras de Tàpies, Joan Miró, Antonio Saura, Eduardo Chillida o Miquel Barceló- se unirán más de 10.000 libros y documentos; como la discografía original del cantante, partituras, correspondencia del autor y los inmuebles del matrimonio en Barcelona y Xàbia. Desde el consistorio también exponen que "se concibe como un espacio destinado a la creación, la investigación y la difusión de la cultura y del patrimonio musical y literario valenciano. Las instalaciones acogerán exposiciones, conferencias, conciertos, actividades artísticas y programas de carácter educativo y divulgativo".

Y las mismas fuentes municipales añaden que "la actuación también contempla la recuperación de los espacios históricos del monasterio y su integración dentro de un recorrido funcional que conectará el conjunto monumental con la vida cultural de la ciudad". El acceso principal se mantendrá por la calle Montcada, preservando y restaurando los elementos patrimoniales más significativos de la fachada y de los espacios interiores.

Imagen de una exposición coordinada en el exconvento de Santa Clara en 2019. / PERALES IBORRA

La actuación cuenta con diferentes vías de financiación, entre las que destaca la subvención de 1 millón de euros concedida por la Diputación de Valencia dentro del Plan de Recuperación de Patrimonio Valenciano, una ayuda que fue otorgada después de que la propuesta de Xàtiva obtuviera la máxima puntuación técnica entre los 63 proyectos presentados. Cabe recordar que el Consell se ha desligado del proyecto -que no de la financiación- e incluso ha pedido al Ayuntamiento la devolución de 400.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha dudado a la hora de rechazar públicamente dicha petición.

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«Hoy es un día importante para Xàtiva porque la Junta de Gobierno ha adjudicado una de las obras de mayor trascendencia de los últimos años y que permitirá iniciar los trabajos el próximo mes de septiembre», ha manifestado el alcalde Roger Cerdà. Asimismo, ha subrayado la doble vertiente de la intervención: «Con esta actuación seremos capaces de rehabilitar y poner en valor el Real Monasterio de Santa Clara y, al mismo tiempo, conseguir un centro cultural de referencia para nuestro territorio, el Centro Raimon de Actividades Culturales».