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El alcalde de Ontinyent recibe al pilotari Iván Esparza tras proclamarse campeón de raspall profesional

El primer edil, Jorge Rodríguez, destaca "el esfuerzo, la perseverancia y los valores deportivos” del jugador ontinyentí, reciente vencedor del Individual

El pilotari Iván Esparza junto al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en la recepción en el ayuntamiento.

El pilotari Iván Esparza junto al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en la recepción en el ayuntamiento. / Ajuntament Ontinyent

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Lluis Cebriá

Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, acompañado de los regidores de Deportes, Ferran Gandia, y de Territorio, Óscar Borrell, ha recibido en el ayuntamiento el pilotari ontinyentí Iván Esparza después de proclamarse campeón del Campionat Individual de Raspall–Trofeu President de la Generalitat, el máximo torneo individual de esta modalidad de la pilota valenciana a nivel profesional.

Durante la recepción institucional, Iván Esparza compartió con los representantes municipales sus impresiones después de conseguir un título que llega después de varias finales disputadas a lo largo de su trayectoria. El alcalde le hizo entrega de un detalle personalizado en recuerdo de esta destacada victoria, como reconocimiento a sus méritos deportivos y a la proyección que da a la ciudad de Ontinyent. Jorge Rodríguez destacó que “Iván es un referente del deporte valenciano y un orgullo para Ontinyent. Este título es fruto de muchos años de trabajo, sacrificio y constancia, pero también de una manera de entender el deporte basada en el respeto y los valores que demostró después de la final”.

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Durante el encuentro también se puso en valor la deportividad mostrada por el jugador ontinyentí después de la final disputada en Xeraco ante Tonet IV. La partida, que estaba ofreciendo un gran nivel de juego, quedó marcada por la lesión de su rival, que tuvo que retirarse cuando el duelo se encontraba en un momento de máxima igualdad. A pesar de conseguir así el título, Iván Esparza destacó públicamente el respeto y la admiración que siente por su adversario, unas declaraciones que fueron valoradas por los representantes municipales como un ejemplo de los valores que tienen que acompañar la práctica deportiva.

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