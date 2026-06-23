Una fiesta de graduación del instituto acaba en destrozos en el Espai Polivalent La Granaïna de Montaverner

La fiesta de graduación del alumnado del instituto de Montaverner celebrada el pasado sábado en el Espai Polivalent La Granaïna de la localidad acabó con varios destrozos y desperfectos en este espacio municipal que el ayuntamiento alquila a asociaciones y colectivos del municipio para realizar eventos en sus instalaciones. El consistorio ha denunciado el “lamentable” estado en el que quedó La Granaïna tras la celebración de este acto, con papeleras destrozadas, sifones de urinarios rotos, dispensadores de jabón arrancados, daños en los aseos, además de botellas de vidrio rotas por el suelo, suciedad y restos de la fiesta esparcidos por diferentes estancias del local. Los participantes en el evento también tiraron sillas del espacio polivalente a la piscina municipal, situada fuera del recinto multiusos. Las sillas del espacio municipal están marcadas con el nombre del local y han sido encontradas dentro y fuera del agua de la piscina, algunas de ellas rotas. Los técnicos del Ayuntamiento de Montaverner están ya realizando una valoración económica de los daños causados para reclamar el pago al colectivo que alquiló La Granaïna.

Destrozos en el interior del Espai Polivalent La Granaïna de Montaverner tras la fiesta de graduación. / Ajuntament Montaverner

El alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, ha explicado a este diario que La Granaïna fue alquilada por un grupo de estudiantes del instituto que se graduaban este año, para celebrar el sábado por la noche la fiesta de fin de curso y de etapa educativa. El domingo por la mañana, los operarios municipales que entraron en el recinto, ya que ese mismo domingo había prevista otra fiesta a cargo de otro colectivo, se encontraron con una situación “lamentable”, con dependencias destrozadas y numerosos desperfectos. El primer edil denuncia el acto incívico y manifiesta que “no se pueden consentir estos hechos”. Afirma que los técnicos municipales ya están procediendo a la valoración de los daños “y se pedirá el importe a los que alquilaron el local”. Explica que el local multiusos de La Granaïna se alquila previo pago de 200 euros más una fianza por otros 200 euros. “Si el local se devuelve en las mismas condiciones que se alquiló, se retorna la fianza. En este caso, una vez se valoren los daños, se cuantificará y lo que sobrepase de la fianza se reclamará que lo abonen”. Boluda afirma que “el domingo había otro evento en La Granaïna y pudo celebrarse porque los trabajadores municipales lo adecentaron y lo limpiaron. Y hoy [por este lunes] comienza allí la Escola d’Estiu".

Elemento roto en un baño de La Granaïna de Montaverner tras la fiesta de graduación. / Ajuntament Montaverner

El alcalde destaca que La Granaïna se alquila a las asociaciones para que puedan celebrar eventos en un espacio que reúne unas buenas condiciones. El local tiene capacidad para unas 500 personas, cuenta con climatización, está insonorizado y dispone de material, mobiliario y elementos para celebrar actos. “Es un espacio con muy buenas condiciones, pero estos hechos no se pueden consentir. Si hay desperfectos, la gente tiene que responsabilizarse. Hay que tomar conciencia de que estos comportamientos son inaceptables”, declaraba Boluda.

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Silla arrojada a la piscina de Montaverner. / Ajuntament Montaverner

El Ayuntamiento de Montaverner ha denunciado los hechos a través de sus perfiles sociales, en los que muestra, con imágenes, el estado en el que quedó el Espai Polivalent La Granaïna tras la fiesta de graduación. Desde el consistorio expresan que “no tenemos palabras para describir el estado lamentable en el que hemos encontrado el espacio polivalente La Granaïna”. Exponen que el “nivel de dejadez, la falta de respeto y el mal uso de las instalaciones es absolutamente inaceptable. Es incomprensible que un espacio cedido para el disfrute y uso de todos pueda ser devuelto en unas condiciones tan deplorables”. También denuncian la “total falta de civismo y de consideración hacia el patrimonio común” y añaden que el comportamiento de los que alquilaron el espacio “no se puede justificar de ninguna manera”. El consistorio manifiesta que “es profundamente decepcionante tener que destinar tiempo, recursos y esfuerzos a reparar y limpiar lo que se tendría que haber retornado en condiciones dignas”, por lo que exigen “más responsabilidad, respeto y compromiso por parte de todas las personas usuarias de las instalaciones municipales”. “El respeto por los espacios públicos no es opcional. Lo que hemos encontrado es inadmisible y no se puede volver a repetir”, concluyen desde el ayuntamiento.