Héctor Albero, del Club Ciclista Ontinyent, logra la segunda posición en el Trofeo San Onofre de Quart de Poblet

El equipo cadete del Club Ciclista Ontinyent volvió a demostrar su crecimiento y competitividad en el 64 Trofeo San Onofre, disputado en Quart de Poblet, donde Héctor Albero consiguió una excelente segunda posición tras una gran actuación colectiva del conjunto ontinyentí Guerola_ Club ciclista Ontinyent.

Héctor Albero, del Club Ciclista Ontinyent, en el segundo puesto del podio en el Trofeo San Onofre. / Club Ciclista Ontinyent

La prueba reunió a cerca de un centenar de corredores sobre un circuito urbano de poco más de dos kilómetros al que los participantes tuvieron que completar 25 vueltas, en una mañana marcada por las altas temperaturas y un ritmo de carrera muy elevado desde los primeros compases. Los ocho corredores del Club Ciclista Ontinyent realizaron una carrera muy seria, manteniéndose durante gran parte de la prueba bien posicionados dentro del pelotón principal y participando activamente tanto en el control de posibles cortes como en los intentos de escapada que se fueron produciendo.

Un grupo de ciclistas en el Trofeo San Onofre de Quart de Poblet. / Club Ciclista Ontinyent

El equipo tuvo un papel destacado especialmente en las metas volantes. En la primera de ellas, una gran preparación colectiva permitió que Álvaro Gil luchara por la victoria, finalizando finalmente en segunda posición (en metas volantes). En la segunda meta volante, el conjunto volvió a trabajar de manera coordinada para situar nuevamente a sus corredores en cabeza del grupo perseguidor. Tras la neutralización de una escapada de dos corredores a falta de tres vueltas para el final, la carrera se decidió al sprint. En ese momento apareció el gran trabajo de equipo realizado por Álvaro Gil, Aitor Selva, Alex Vallés y Lucas Albero, que consiguieron lanzar perfectamente a Héctor Albero para disputar la victoria.

Finalmente, el corredor del Guerola, Héctor Albero cruzó la línea de meta en una magnífica segunda posición, únicamente superado por Javier Sancho, firmando así uno de los mejores resultados de la temporada para el conjunto cadete. También merece una mención especial el trabajo realizado por Pau Soriano, Andreu Sansaloni y Pedro Ibáñez, fundamentales durante la primera mitad de la carrera para mantener al equipo en posiciones delanteras y contribuir al resultado final.

Integrantes del equipo cadete del Club Ciclista Ontinyent en el Trofeo San Onofre. / Club Ciclista Ontinyent

Con este nuevo podio, el Club Ciclista Ontinyent continúa confirmando la progresión de su equipo cadete, que sigue acumulando experiencia y resultados destacados en las principales pruebas del calendario autonómico.

Seis podios de la Escola de Ciclisme

La Escola de Ciclisme Ontinyent volvió a demostrar su gran nivel este fin de semana en el Trofeu Escoles de Ciclisme Ajuntament de Benigànim, organizado por la Peña Ciclista Benigànim. La prueba se disputó sobre un circuito muy completo y exigente, con una larga recta de meta en subida y numerosos giros que acumulaban un desnivel considerable a lo largo de cada vuelta.

Deportistas de la Escola de Ciclisme Ontinyent en el Trofeu de Benigànim. / Escola Ciclisme Ontinyent

La jornada empezó con las pruebas de gymkana. En categoría Principiantes, Mario Sanz finalizó en la 18.ª posición. En categoría Alevines, Teo Soriano fue 19.º y Vera Mollà acabó en la 30.ª posición. En cuanto a las pruebas en línea, los resultados fueron excelentes para los corredores y corredoras ontinyentins. En Promesas de primer año, Llum Bonell estuvo mucho cerca del podio con una meritoria cuarta posición. En Promesas de segundo año femenino, Kendall López consiguió una brillante victoria, mientras que Vega Bonell fue quinta y Vega de Lamo sexta. En la clasificación masculina de esta misma categoría, Maties Mestre subió al tercer escalón del podio, Erik Mollà finalizó sexto y Leo Marrahi fue noveno. En la categoría de Principiantes de segundo año, Mario Sanz completó una gran carrera finalizando en sexta posición.

Una de las grandes alegrías de la jornada llegó en la categoría Alevín de primer año, donde los representantes ontinyentins consiguieron un espectacular doble triunfo. Teo Soriano se impuso en categoría masculina, mientras que Vera Mollà hizo el mismo en categoría femenina, subiendo los dos a lo más alto del podio. En Infantiles de primer año, Alejandro Pulgarín consiguió una meritoria tercera posición. También completaron una gran actuación Julen Moltó y Nicolás Sanz, que finalizaron entre los doce primeros clasificados.

Finalmente, en Infantiles de segundo año, Jaume Beneyto sumó una nueva victoria para la Escola de Ciclisme Ontinyent. Además, Pau Vallés y Daniel Mullor finalizaron dentro del Top 10 de la clasificación, mientras que Tono Colorado ocupó la undécima posición.

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Con un balance final de seis podios, de los cuales cuatro fueron victorias, la Escola de Ciclisme Ontinyent continúa demostrando el excelente trabajo de formación que está desarrollando con sus jóvenes ciclistas. Una jornada más, todos los corredores y corredoras de la Escola de Ciclisme Ontinyent demostraron esfuerzo, camaradería y una gran evolución deportiva, dejando muy alto el nombre de Ontinyent.