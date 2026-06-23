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Investigan el hallazgo de un cadáver en el aparcamiento del centro comercial de Xàtiva

La Policía Nacional confirma que no se hallaron signos de violencia en el cuerpo y los investigadores están a la espera de la autopsia

Imagen del coche en el que fue hallado el cadáver, aún estacionado en el aparcamiento del centro comercial de Xàtiva.

Imagen del coche en el que fue hallado el cadáver, aún estacionado en el aparcamiento del centro comercial de Xàtiva. / PERALES IBORRA

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en un coche estacionado en el aparcamiento del centro comercial Plaza Mayor de Xàtiva. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que el cadáver fue encontrado sobre las 13.15 horas del mediodía de ayer: "Aparentemente, el cuerpo no tiene signos de violencia, por lo que podría tratarse de una muerte natural". A su vez, el cuerpo del varón estaba junto a las pertenencias personales, como la cartera y el teléfono móvil.

Una de las hipótesis que se manejan es que el hombre entrara en estado de ebriedad en el coche al encontrarlo abierto y allí habría fallecido. El fuerte calor que se registraba a esas horas en la capital de la Costera -el turismo estaba aparcado en una zona sin sombra- es otro factor a tener en cuenta. De hecho, fue un agente de la Policía Nacional que estaba realizando labores de patrulla y prevención en el citado complejo comercial el que encontró el cuerpo. El vehículo en el que estaba el varón fallecido es un utilitario de color gris y estaba aparcado en la zona exterior, al aire libre. El hombre estaba sentado en la parte posterior, con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento delantero: "Al verlo, intentaron reanimarle, pero confirmaron que no daba señales de vida".

Actualmente, los investigadores de la comisaría de la capital de la Costera que están encima del caso esperan los resultados de la autopsia. Al parecer, el fallecido es un hombre sin hogar que podría haber entrado en el coche a resguardarse durante la noche, aunque de momento no se conocen las causas de su fallecimiento. Es de nacionalidad rumana y nació en el año 1974. El vehículo no era de su titularidad.

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