Martínez Mus anuncia el desbloqueo de las obras de la CV-60 con el inicio de las primeras actuaciones entre L’Olleria y Terrateig

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado hoy el desbloqueo de las obras de la CV-60 con el inicio de las primeras actuaciones vinculadas al futuro desdoblamiento de esta vía entre L’Olleria y Terrateig, “una infraestructura estratégica para la vertebración territorial y la mejora de la movilidad en las comarcas de la Vall d’Albaida y la Safor”.

Durante la visita a las obras, en las que ha estado acompañado por alcaldes y dirigentes locales, que se están desarrollando en los términos municipales de Alfarrasí, Montaverner y la Pobla del Duc, Martínez Mus ha señalado que “hoy comprobamos que ha comenzado la obra accesoria de duplicación de la CV-60 ya han comenzado, cumpliendo el compromiso de la Generalitat”. Asimismo, ha subrayado que estas intervenciones, dotadas con una inversión de un millón de euros, constituyen “el primer paso visible y real de la gran transformación de esta carretera”.

El conseller ha confirmado que, en paralelo, avanza la redacción de los proyectos para ampliar la CV-60. En este sentido, ha concretado que "el desdoblamiento de la carretera entre el principal tramo entre L’Olleria y Terrateig supera los 250 millones de euros de inversión y que los tres subproyectos de construcción correspondientes que en conjunto abarcan 23,6 kilómetros de longitud, se encuentran ya en fase de supervisión, paso previo a la licitación de las obras del primer tramo, entre Terrateig y Castelló de Rugat, en los próximos meses".

También ha avanzado que "el proyecto del otro tramo entre Palma de Gandia y Gandia, que implicará una inversión de 71 millones de euros". Así, desde la Dirección General de Infraestructuras Terrestres ya se ha acordado con la Demarcación de Carreteras las soluciones técnicas para los enlaces con la AP-7 y la N-332.

Martínez Mus ha incidido en que “mejorar la CV-60 es mejorar la seguridad vial de miles de vecinos y potenciar la competitividad de nuestras empresas”. Además, ha destacado que el desdoblamiento integral de esta vía permitirá reforzar la conexión transversal entre el interior y la costa, facilitando la comunicación entre las comarcas valencianas y su conexión con el Corredor Mediterráneo.

"Así, la CV-60 está llamada a convertirse en uno de los principales ejes vertebradores de la Comunitat Valenciana, conectando las comarcas interiores con la costa y mejorando las comunicaciones con Castilla-La Mancha y Madrid", exponen desde la conselleria.

Primeras actuaciones

Entre las actuaciones de esta obra preliminar se encuentra la habilitación de un itinerario ciclista que permitirá integrar la movilidad sostenible en el entorno rural y conectar núcleos urbanos con espacios de interés cultural y natural.

Asimismo, se está ejecutando la mejora del camino agrícola de acceso a propiedades situadas junto al río Missena, en el término municipal de la Pobla del Duc. "Esta actuación permitirá mejorar la accesibilidad de la zona y constituye, además, el punto de partida de las prospecciones arqueológicas necesarias para el desarrollo del proyecto", prosiguen las mismas fuentes.

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"En este ámbito se localizan dos yacimientos arqueológicos, Missena, de época neolítica, y Casa Alta, de época romana, cuyos estudios contribuirán a avanzar en la tramitación y ejecución de la futura infraestructura. La Generalitat prevé una inversión total superior a los 325 millones", apostillan.