El Natació Xàtiva consigue 19 medallas en el Campeonato Autonómico Alevín de Verano

El Club Natació Xàtiva consiguió 19 medallas en el Campeonato Autonómico Alevín de Verano de los 44º Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en una competición que tuvo lugar el pasado fin de semana en la piscina municipal de Sedaví, donde se reunieron 389 nadadores pertenecientes a 47 clubes de la FNCV. Los nadadores del club setabense se colgaron 14 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce en las pruebas individuales y de relevos.

Los alevines del CN Xàtiva lograron unos excelentes resultados logrando varias mínimas nacionales y récords autonómicos. En las pruebas individuales se alzaron con 11 oros, 1 plata y 3 bronces; y en los relevos, 3 de oro y una de plata.

Axel Arteche consiguió la medalla de plata en los 50 metros braza con un tiempo de 34”41. Lucas Revert logró la medalla de oro en las pruebas de 50, 100 y 200 m braza con un tiempo de 41”40, 1'15”98 y 2'48”33 respectivamente; en la prueba de 400 m estilos consiguió el bronce, con un tiempo de 5´25”64, siendo además este registro mínima nacional. Mario Sendra, en los 400 m libres, fue tercero y medalla de bronce con un registro de 5´13”20. En la prueba de 800 libres logró la mínima nacional con 10´37”86.

Lara Martí logró la medalla de oro en los 400 m libres con un tiempo de 5´18”62; en lo 50 m espalda fue primera y medalla de oro con 32”90; en los 50 m libres consiguió la medalla de oro con un crono de 30”21; en los 200 m libres consiguió nuevamente la medalla de oro con un tiempo de 2'25”54.

En los 50 metros espalda, Ian Chust fue medalla de oro con un crono de 30”07, estableciendo además con este tiempo un nuevo récord autonómico; en la prueba de 50 m libres logró la medalla de bronce con 27”37, consiguiendo también con este registro la mínima nacional; en los 200 m espalda fue medalla de oro con un tiempo de 2'24”01; por último en los 100 m espalda logró la medalla de oro con un crono de 1´06”02.

El equipo de relevos formado por Mario Sendra, Ian Chust, Ares Andreu y Lucas Revert logró la medalla de oro en los 4X200 libres con un tiempo de 9´31”19 y estableciendo con este tiempo un nuevo récord autonómico. En los 4X100 m estilos mixto, el equipo formado por Leyre Aguirre, Lucas Revert, Ian Chust y Lara Martí fue segundo y medalla de plata con un registro de 5´00”44. En los 4X100 m libres masculino el equipo formado por: Lucas Revert, Ares Andreu, Mario Sendra e Ian Chust logró la medalla de oro con un tiempo de 4´17”24. En esta prueba, Lucas Revert consigue también la mínima nacional con un tiempo de 59”92. En el relevo de 4X100 m estilos , Jhoel Villacis, Lucas Revert, Ian Chust y Ares Andreu lograron la medalla de oro con un tiempo de 4´57”30.

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En la clasificación por clubes de la categoría alevín masculina, el Club Natació Xàtiva, con un total de 313 puntos, consiguió la primera posición proclamándose campeón autonómico alevín. Por el CN Xàtiva compitieron, en la categoría alevín 2014: Lara Martí, Emili P. Lala, Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Mario Sendra, Julen Belda, Axel Arteche, Carles Cambra, Jhoel Villacis y Ethan Penadés. En la categoría alevín 2013 participaron Ian Chust, Lucas Revert y Ares Andreu.