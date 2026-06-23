Ontinyent celebra una lectura compartida del manifiesto institucional del Día del Orgullo LGTBI

El Ayuntamiento de Ontinyent incluirá por primera vez la lectura pública de una declaración institucional en la conmemoración que cada año se hace el Día Internacional del Orgullo LGTBI. El acto se celebrará este año el viernes 26 de junio a las 12:00 horas en la Plaza Mayor, ante la Casa Consistorial, sumándose la iniciativa a la tradicional colocación de la bandera LGTBI en el edificio municipal.

El acto estará encabezado por la regidora de Igualdad, Paula Soler, y consistirá en una lectura compartida del manifiesto institucional aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora oficialmente el 28 de junio. Para esta cita se ha invitado expresamente a asociaciones ciudadanas, al Consell de les Dones y al Consell d'Inclusió Social, al tiempo que se hace un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía en un acto que pretende visualizar la defensa colectiva con los valores de la igualdad, el respeto y la convivencia.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, destacaba que “con esta lectura institucional queremos dar un paso más en la visibilización de la apuesta de Ontinyent por la diversidad y con la defensa de los derechos de todas las personas. Es importante que las instituciones locales continuemos promoviendo espacios de respeto y libertad donde cada cual pueda vivir y expresarse con total dignidad”. Soler explicaba que la lectura del manifiesto permitirá “dar voz en un texto consensuado desde el ámbito municipalista que hace hincapié en la necesidad de continuar avanzando hacia una igualdad real y efectiva, así como en la importancia de combatir cualquier forma de discriminación o intolerancia”. En este sentido, la regidora animaba la ciudadanía a participar en el acto “como una muestra de apoyo a los valores democráticos, a la convivencia y al respecto a la diversidad que caracterizan nuestra ciudad”.

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La declaración institucional de la FEMP subraya el papel fundamental de las entidades locales en la promoción de entornos seguros y respetuosos, donde la diversidad sea valorada y protegida. El texto reafirma la defensa de los ayuntamientos con la promoción de los derechos de las personas LGTBI, la prevención de cualquier forma de discriminación y el impulso de políticas públicas que fomentan la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos.