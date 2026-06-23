La Pobla del Duc contará con una nueva depuradora tras una inversión de 3,1 millones de euros

La Generalitat Valenciana proyecta una nueva depuradora en la Pobla del Duc con una inversión de 3,1 millones de euros. Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, este martes en la localidad de la Vall d’Albaida, donde ha presentado el proyecto para construir la nueva estación depuradora de aguas residuales del municipio, “una actuación con un presupuesto de 3,1 millones de euros cuyas obras ya están adjudicadas” y comienzan este 2026, ha avanzado.

El alcalde de la Pobla del Duc y el conseller Martínez Mus en la presentación de la obra de la depuradora. / GVA

Según ha explicado el vicepresidente en la presentación en el Ayuntamiento de la Pobla del Duc, junto a dirigentes municipales y de la Generalitat, la nueva infraestructura desbloqueada tras 10 años sustituirá a la actual depuradora “por una instalación moderna y eficiente que mejorará la calidad del agua tratada, reforzará la protección ambiental del barranco y su ecosistema y permitirá cumplir los requisitos de vertido establecidos”. Durante la presentación, Martínez Mus ha destacado que "desde la Generalitat, y gracias a la actual dirección de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) encabezada por José Aparicio, hemos desbloqueado una infraestructura que entendemos necesaria para esta población de la comarca de la Vall d'Albaida”.

La nueva planta se construirá en una parcela de 3.500 metros cuadrados que adquirió el ayuntamiento, lo que permitirá mantener el servicio de la depuradora actual sin interrupciones durante toda la ejecución de las obras. Asimismo, el vicepresidente ha asegurado que con la futura instalación “damos un salto cualitativo en sostenibilidad y calidad de vida para los vecinos”. Se trata, ha subrayado, “de una apuesta firme por la eficiencia hídrica y un compromiso del Consell para sustituir una tecnología que ya ha empezado a comprometer el proceso depurativo por una gestión de aguas y fangos de máxima calidad”.

Con un plazo de ejecución de 19 meses, las obras permitirán no solo desmantelar las antiguas instalaciones, sino también incrementar la capacidad hidráulica hasta los 620 metros cúbicos diarios, frente a los 525 actuales. Además, mejorará la gestión de los fangos y reducirá el riesgo ambiental en el barranco al evitar la llegada de nutrientes y sólidos.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, la Generalitat impulsa la modernización del sistema de depuración de la Pobla del Duc mediante una infraestructura que incrementará la capacidad de tratamiento, mejorará la calidad del agua depurada y reforzará la protección del entorno natural, garantizando además la continuidad del servicio durante la ejecución de las obras.