El PP de Xàtiva hace balance de tres años de oposición: "Hemos sido la voz de los vecinos"

El Partido Popular de Xàtiva ha realizado hoy un balance de los tres años transcurridos desde las elecciones municipales de 2023, "destacando el papel de fiscalización, control y propuesta que ha ejercido el grupo municipal popular frente al gobierno formado por PSOE y Xàtiva Unida", exponen desde la formación conservadora.

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha señalado que “estos tres años han demostrado dos modelos muy claros: un gobierno municipal agotado, que sube impuestos, pierde oportunidades, tapa los problemas y vive instalado en la propaganda; y un Partido Popular que ha estado en la calle, escuchando a los vecinos, denunciando lo que no funciona y proponiendo soluciones reales para Xàtiva”.

Sanchis ha afirmado que "el PP ha ejercido una oposición firme, útil y responsable”, centrada en defender el bolsillo de los vecinos, denunciar el abandono de la ciudad y presentar una alternativa seria de gobierno".

El Partido Popular ha recordado que una de sus principales líneas de trabajo "ha sido denunciar la subida de la presión fiscal en Xàtiva". “Roger Cerdà ha convertido el Ayuntamiento en una máquina de recaudar. Los vecinos pagan más IBI, más basura y más tasas, pero no ven una ciudad mejor, más limpia, más segura ni mejor mantenida”, ha señalado Sanchis.

Desde el PP se ha denunciado "el impacto de estas subidas sobre familias, comercios, hosteleros y vecinos de Bixquert". “La pregunta que se hace mucha gente es muy sencilla: si cada año pagamos más, ¿por qué cada año Xàtiva está peor?”, ha añadido.

"Frente a este modelo, el PP ha defendido una bajada de la presión fiscal, una gestión más eficiente del gasto y un Ayuntamiento que no utilice a los vecinos como cajero automático para tapar su mala gestión", prosiguen desde el partido.

A su vez, recuerdan que "otro de los grandes ejes de la oposición del PP ha sido la denuncia del abandono de barrios, pedanías y espacios públicos. El grupo popular ha llevado a la opinión pública problemas de falta de limpieza, aceras en mal estado, calles deterioradas, parques abandonados, problemas de iluminación, deficiencias en el mantenimiento urbano y quejas vecinales en zonas como el casco histórico, Sant Pere, Huerto de Mora, Las Santas, Torre de Lloris, Bixquert o Carraixet", exponen.

“Mientras el gobierno se dedica a hacerse fotos, los vecinos conviven con calles rotas, parques sucios, falta de mantenimiento, problemas de agua y abandono del patrimonio. Esa es la Xàtiva real que el alcalde no quiere ver”, ha afirmado Sanchis.

"El PP también ha situado el problema del agua como una prioridad política, denunciando problemas de suministro, restricciones, deficiencias en pedanías y la necesidad urgente de actuar sobre una red envejecida", apuntan. “Xàtiva necesita invertir en lo básico: agua, calles, limpieza, seguridad y servicios”, ha indicado el portavoz popular.

"Durante estos tres años, el Partido Popular ha denunciado el abandono del patrimonio histórico y cultural de Xàtiva, poniendo el foco en la Plaza de Toros, el Centro Histórico, los inmuebles deteriorados y la pérdida de oportunidades para convertir el patrimonio en un motor turístico, cultural y económico", argumentan.

"Respecto a Santa Clara y al proyecto del CRAC, el PP ha mantenido una posición crítica frente a un modelo que considera caro, improvisado y alejado de las prioridades reales de la ciudad", defienden desde el Partido Popular. “No estamos en contra de la cultura ni de recuperar patrimonio. Estamos en contra de hipotecar Xàtiva con proyectos mal planteados mientras se abandonan los servicios básicos”, ha afirmado Sanchis.

"La seguridad también ha sido una prioridad para el PP. El grupo municipal ha denunciado la preocupación vecinal por robos, ocupaciones, peleas, actos vandálicos y problemas de convivencia, y ha propuesto reforzar la presencia policial, recuperar una verdadera Policía de barrio, mejorar la iluminación y actuar con firmeza frente a la ocupación ilegal", prosiguen desde el partido de la oposición.

“Los vecinos quieren poder vivir tranquilos. Quieren barrios limpios, iluminados y vigilados. Y quieren un Ayuntamiento que esté de su lado, no un gobierno que niegue los problemas hasta que ya son imposibles de ocultar”, ha señalado Sanchis.

"El balance del PP también incluye una intensa labor de oposición en materia social. Los populares han denunciado la falta de políticas reales de vivienda para jóvenes, el incumplimiento de promesas electorales del gobierno de Roger Cerdà y la ausencia de ayudas municipales efectivas para facilitar el acceso a una vivienda", apuntan desde el propio partido.

“El PSOE prometió ayudas para los jóvenes, pero la realidad es que han pasado los años y los jóvenes de Xàtiva siguen sin soluciones. Nosotros hemos defendido movilizar suelo, colaborar con la Generalitat e impulsar vivienda protegida para que Xàtiva vuelva a ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones”, ha explicado Sanchis.

"En educación, el PP ha fiscalizado retrasos y paralizaciones en actuaciones como el Pla de la Mezquita o el Attilio Bruschetti. En servicios sociales, ha denunciado la pérdida de recursos, la devolución de fondos, los problemas de gestión y la falta de planificación, además de defender infraestructuras necesarias como el Centro de Día para personas con diversidad funcional intelectual en el Forn del Vidre", exponen las mismas fuentes.

"El Partido Popular también ha destacado su papel en la defensa de inversiones estratégicas para Xàtiva, especialmente en el debate sobre la nueva sede judicial. Xàtiva no puede perder inversiones por la obsesión de su alcalde. La ciudad necesita suelo adecuado, visión de futuro y capacidad para atraer servicios públicos, no bloqueos ni excusas”, ha señalado Sanchis.

El Partido Popular también "ha recordado que su labor no se ha limitado a denunciar. Durante estos tres años, el grupo municipal ha presentado propuestas en materia fiscal, seguridad, vivienda, patrimonio, agua, limpieza, juventud, deporte, transparencia, barrios y captación de subvenciones".

"Entre las principales propuestas defendidas por el PP se encuentran la bajada de impuestos y tasas, la revisión del gasto político, la mejora de la limpieza viaria, un plan de choque para barrios y pedanías, la renovación progresiva de la red de agua, la recuperación de la Policía de barrio, el impulso de vivienda joven, la protección del patrimonio y una gestión municipal basada en prioridades reales", comentan.

“Nosotros no hemos venido solo a decir lo que está mal. Hemos venido a demostrar que Xàtiva tiene alternativa. Que se puede gobernar de otra manera. Que se puede bajar la presión fiscal, cuidar los barrios, recuperar patrimonio, apoyar a los jóvenes y gestionar mejor cada euro de los vecinos”, ha afirmado Marcos Sanchis.

Para el PP, "estos tres años han confirmado que el gobierno de Roger Cerdà ha perdido la iniciativa, la ilusión y el contacto con la calle”. Según Sanchis, “Xàtiva no necesita más propaganda, más impuestos ni más excusas. Xàtiva necesita gestión, ambición y un gobierno que vuelva a poner a los vecinos en el centro”.

Noticias relacionadas

“Este balance no es solo el resumen de tres años de oposición. Es la demostración de que hay alternativa. Xàtiva merece más. Y el Partido Popular está preparado para devolver a esta ciudad el impulso que nunca debió perder”, ha concluido Sanchis.