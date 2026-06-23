Xàtiva cierra la piscina de Annauir por un episodio de contaminación fecal en plena alerta por calor máximo

Es una situación que, desgraciadamente, se ha registrado de forma más o menos repetitiva en las piscinas de titularidad pública repartidas por las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que la piscina de Annauir permanecerá cerrada durante los próximos días a causa de un episodio de contaminación fecal. Así, las fuentes consultadas confirman que se ha registrado un acto vandálico en las instalaciones: "Ocurrió de noche, alguien entró de forma ilegal y defecó. A causa de lo sucedido ahora hay que vaciar la piscina, limpiarla en profundidad y volverla a llenar".

Todos los indicios apuntan a una gamberrada similar a las registradas durante los últimos veranos en la capital de la Costera y en otros municipios. Desde el Ayuntamiento apuntan que en la zona no hay cámaras, pero que la Policía Local está al tanto. Este tipo de comportamientos incívicos están contemplados en las ordenanzas municipales y los actos vandálicos graves o muy graves pueden conllevar multas que empiezan en un mínimo de 601 euros a un máximo de 30.000.

Además, el infractor -o sus padres o tutores si es menor- debe asumir obligatoriamente el coste de la reparación del daño en caso de ser identificado el autor. El coste de estos servicios podría llegar hasta los 4.000 euros. Este tipo de conductas comenzaron hace años con un fenómeno de reto viral entre adolescentes y en el fondo generan un grave problema de salud pública debido al riesgo de propagación de bacterias como el Cryptosporidium, lo que obliga legalmente al cierre inmediato de la instalación para su tratamiento.

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La situación no es nueva. Justamente, hace un año el Ayuntamiento de la capital de la Costera también se vio obligado a cerrar la piscina de les Pereres el primer día de funcionamiento por la presencia de heces. Este año, la piscina de Annauir se abrió al público el pasado 20 de junio. Han pasado tres días y ya se ha tenido que cerrar por un acto vandálico. Cabe recordar, además, que el incidente se ha registrado en la antesala de una jornada como la de hoy en la que se esperan cotas máximas de calor. La piscina de Annauir no podrá recibir usuarios por lo sucedido.