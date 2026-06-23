Xàtiva ejecuta obras de reparación en el muro de la plaza de armas del Castell a once días del inicio del festival Nits al Castell

El Ayuntamiento de Xàtiva está ejecutando esta semana las obras de reparación del muro de contención situado en el recinto inferior del Castillo Mayor, una actuación que responde al requerimiento efectuado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana ante el riesgo de colapso detectado en esta estructura. Cabe recordar que la zona en la que se están realizando reparaciones en la actualidad es la elegida para albergar el escenario y las sillas del público utilizadas durante las veladas del festival Nits al Castell, un clásico del verano setabense. De hecho, el primero de los conciertos programados para este año tendrá lugar el próximo 4 de julio, por lo que quedan once días para la cita.

Desde el consistorio también comentan que "el muro afectado se encuentra al oeste del patio de armas del Castillo Mayor y sirve de contención de la plataforma que acoge los eventos culturales e institucionales que se celebran en este espacio. Según los informes técnicos, la estructura presentaba importantes desplomes y grietas provocadas por el empuje del terreno, agravado por la existencia de una jardinera situada en la coronación del muro, hecho que hacía previsible un colapso, especialmente en el tramo norte".

La intervención, que ya se encuentra en marcha y según las previsiones municipales estará finalizada antes de la próxima semana, supone una inversión total de 19.387,10 euros, IVA incluido. El presupuesto base de licitación asciende a 16.022,40 euros, más 3.364,70 euros correspondientes al IVA.

Las obras contemplan la demolición de los muros existentes y de la jardinera superior, la reconstrucción de los paramentos con bloques de hormigón reforzados con cinturones de hormigón armado, el mantenimiento de la bancada de cimentación existente, la ejecución de una nueva coronación armada y la sustitución de la jardinera por una solución más adecuada. Asimismo, se revestirá el nuevo muro con un mortero de cal de tonalidad integrada en el entorno patrimonial, se pavimentará la superficie ocupada por la antigua jardinera con ladrillo macizo y se instalará una barandilla metálica desmontable, en consonancia con las ya existentes en el conjunto monumental.

El concejal de Obras, Ignacio Reig, ha explicado: “Esta obra, junto con la reparación de un deslizamiento y las obras previstas por la Generalitat, son unos trabajos de mantenimiento muy necesarios para mantener nuestro Castillo en buenas condiciones”. Y ha añadido: “No hay que olvidar que la fortaleza es enorme y tiene un gran número de visitantes anuales que la convierten en un punto de referencia que preside nuestra ciudad”.

Otras obras en el Castillo de Xàtiva

También se ejecutarán próximamente las obras de reparación de un deslizamiento en la carretera de subida al Castillo, en la penúltima curva, donde se construirá una escollera de doce toneladas para evitar futuros desprendimientos. El presupuesto es de 2.565,20 €, IVA incluido.

Además, la Generalitat Valenciana tiene previsto ejecutar dos obras de mayor envergadura que contemplan la mejora, renovación y mantenimiento del Castillo. La primera tendrá lugar en el sector S6, donde se reparará un merlón que se desprendió tras la tala de un árbol y se eliminará la vegetación que puede perjudicar la estabilidad del muro.

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En cuanto a la segunda, tendrá lugar en el sector O9, donde la primera muralla de protección de uno de los muros del Castillo se ha derrumbado parcialmente y se encuentra vulnerable ante la lluvia. La obra contempla la reparación del muro y la eliminación de una valla metálica y de una caseta.