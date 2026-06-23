Xàtiva impulsa un nuevo contrato para la gestión integral de las colonias felinas y presenta el proyecto a los veterinarios

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sacado a licitación el nuevo contrato de servicios veterinarios para la gestión integral de las colonias felinas urbanas del municipio, una actuación enmarcada dentro del Plan Local de Colonias Felinas y que tiene como objetivo seguir mejorando el bienestar animal, la salud pública y la convivencia ciudadana.

Con motivo de la apertura del proceso de licitación, responsables municipales se han reunido recientemente con las clínicas veterinarias interesadas, a las que se les han explicado los detalles del contrato, se han resuelto dudas y se ha animado a los profesionales a participar en el procedimiento.

El contrato contempla la prestación de los servicios veterinarios necesarios para la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado el sistema más eficaz y respetuoso para el control de las colonias felinas. Entre las actuaciones previstas se incluyen esterilizaciones, desparasitaciones, controles sanitarios, hospitalizaciones, identificaciones mediante microchip, vacunaciones, pruebas diagnósticas y atención veterinaria urgente para los animales que lo requieran.

Además, el servicio deberá garantizar una atención de urgencias las 24 horas del día durante todo el año para los casos que afecten a gatos comunitarios sin propietario identificado, dando respuesta a las obligaciones establecidas por la normativa autonómica y estatal en materia de bienestar animal.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación anual de 61.051,28 euros (IVA incluido), una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres años, lo que supone un coste total de 151.366,81 euros para las tres anualidades. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 25 de junio a las 23:59 horas para presentar sus ofertas.

Desde el Ayuntamiento se ha querido poner en valor la implicación de los profesionales veterinarios de la ciudad y su experiencia en el cuidado y protección de los animales. «La colaboración entre la administración, los profesionales veterinarios, las personas gestoras de colonias y las entidades de protección animal es fundamental para seguir avanzando hacia una gestión responsable y eficaz de las colonias felinas del municipio», ha destacado la concejala de Bienestar Animal, Susana Gomar. Y ha añadido: «Por ello animo a los veterinarios y veterinarias de Xàtiva a participar en la mejora de las colonias felinas de la ciudad; es una gran oportunidad».

Noticias relacionadas

Xàtiva continúa trabajando para mejorar las políticas de bienestar animal mediante una gestión responsable de las colonias felinas, apostando por la coordinación entre todos los agentes implicados y por la participación del tejido profesional local en la prestación de un servicio esencial para el municipio.