Aspromivise participa en el Campeonato de España de Colpbol disputado en Albalat dels Sorells
El equipo de La Costera inaugura la séptima edición del campeonato junto al CO Miguel Soler de Enguera
El equipo del centro Aspromivise de Xàtiva disputó el pasado fin de semana el VII Campeonato de España de Colpbol, que tuvo lugar en Albalat dels Sorells. Equipos de toda la geografía española participaron en esta nueva edición consolidando un proyecto alrededor de un deporte con una clara vertiente educativa. Si el colpbol se define como un deporte igualitario e inclusivo, Aspromivise no podía faltar a un acontecimiento donde la finalidad del deporte es una de las ideas que siempre intentan llevar a cabo los usuarios y usuarias en cualquier actividad deportiva.
El equipo de colpbol de Xàtiva participó junto al de Enguera en la ceremonia inaugural y en el partido de exhibición de este campeonato estatal, para dar visibilidad a un hecho importante para el futuro de la sociedad, que todos y todas, independientemente de sus capacidades, participen de manera inclusiva, subrayan desde Aspromivise, que pone de manifiesto que el colpbol es un deporte que facilita toda esta idea de deporte justo, igualitario e inclusivo.
Desde Aspromivise, David Marin, uno de los entrenadores del equipo, quería “agradecer a la Asociación deportiva Colpbol esta oportunidad. Hechos como estos nos demuestran que vamos por el buen camino. Es importante dar visibilidad a que todas las personas podemos hacer deporte y un espejo como el Campeonato de España es una buena oportunidad para llevarlo a cabo”. La idea de deporte educativo que promulga el colpbol casa a la perfección con Aspromivise, puesto que “esta es la forma de entender la práctica deportiva que queremos, en la que se toma como punto de referencia al deportista, a quien lo practica y a sus necesidades e intenta alejarse de planteamientos más propios otras concepciones del deporte como el deporte de alto rendimiento o el deporte espectáculo. El colpbol es un deporte que trabaja siempre por la igualdad de género en el marco del ámbito de la actividad física y el deporte” afirmaba el propio David después de la inauguración del campeonato de España.
reAspromivise continúa mostrando su potencial educativo, en este caso con el colpbol como herramienta. "Con actos como estos en el que los más pequeños y pequeñas se empapan de estos mensajes, la sociedad tenderá a ser más justa y considerar a las personas por sus capacidades. Un ejemplo de trabajo bien hecho", exponen. Personas como, Alberto, Alan, Juan Pablo, Juan Carlos, José Fernando, Sergio, Paco, Jordi, Roman, Àngela y Vega fueron protagonistas en un campeonato que se va consolidando y que le da prestigio a las entidades participantes como Aspromivise.
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