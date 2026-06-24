Dos atletas del CAX Orientació compiten con la Selecció Valenciana que se ha alzado con 8 medallas en el Campeonato de España

Dos atletas del CAX Orientació de Xàtiva han disputado desde el 19 al 22 de junio el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Orientación en Edad Escolar (CESA 2026), celebrado en las ciudades extremeñas de Jerez de los Caballeros y Barcarrota. Los setabenses Arnau Benito y Martín Aragón ha competido con el equipo valenciano, que ha estado formado por 4 técnicos y 24 deportistas que pertenecían a los clubes del Colivenc, Centre Excursionista d'Alcoi, CEAM-Ibi-O, C.O. San Juan, Universidad de Alicante, València-O, Correcaminos, CM Cheste-O y el CAX Orientació. La Selecció Valenciana se ha alzado con ocho medallas en la cita nacional.

Mapa de la prueba de larga distancia en el Campeonato de España de Orientación en el que ha participado el CAX. / CAX Orientació

Hasta seis pruebas se han disputado en tierras de Extremadura: Larga y Media distancia, Trail-O, Laberinto-O y Sprint inclusivos, y Relevos Mixtos. En las pruebas individuales, los orientadores del País Valenciano consiguieron 2 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce; en la prueba de relevos mixtos, el equipo juvenil conseguía una más de plata; y, en las clasificaciones generales individuales una medalla de plata y otra de bronce.

En la clasificación general por comunidades autónomas, donde se sumaban las puntuaciones de las pruebas de Larga, Media, Sprint y Relevos Mixtos todos los equipos valencianos (infantil, cadete y juvenil) han finalizado en la 4ª posición; en el equipo cadete participaban los orientadores del CAX Orientació, Arnau Benito y Martín Aragón junto con Sara Terkelsen, Aitana Córcoles, Valeria Rico, Carmela Montes, Jaume Martínez y Noah Sendra que conseguían 2.279 puntos quedándose a tanto solos a 66 puntos de la tercera plaza.

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Los deportistas setabenses han conseguido buenos resultados en el CESA 2026. Arnau Benito finalizaba en la 23ª posición de la clasificación individual y en la carrera de Relevos Mixtos el equipo entraba en 4ª posición. Martín Aragón ocupaba la 28ª posición en la clasificación individual. Los orientadores setabenses han vivido una experiencia inolvidable junto a todo el equipo valenciano, donde han hecho nuevas amistades y han continuado aprendiendo de este mundo de las carreras de orientación.