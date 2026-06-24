El Colegio Santa María de Ontinyent estrenará el 4 de julio “El Gran Show de la Vida”

El Colegio Parroquial Santa Maria de Ontinyent acogerá los próximos días 4 y 5 de julio el estreno de “El Gran Show de la Vida”. Desde el consistorio exponen que se trata del "gran proyecto educativo-musical impulsado por el centro que, después de más de dos años de trabajo. Llegará finalmente a los escenarios con tres primeras funciones programadas y un calendario que prevé superar las 25 representaciones". El espectáculo se estrenará sábado 4 de julio con dos sesiones, a las 18:30 y a las 22:00 horas, mientras que domingo 5 de julio tendrá lugar una tercera representación a las 19:00 horas.

Esta semana, el director del centro, Andrés Navalón, y el maestro de música Roberto Esteve han presentado el cartel oficial del estreno al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y al regidor de Educación, Ferran Gandia, "en un encuentro en que han compartido los últimos detalles de una iniciativa que se ha convertido en uno de los proyectos educativos y culturales más destacados desarrollados recientemente en la ciudad", prosiguen desde el consistorio.

A su vez, las mismas fuentes comentan que "El Gran Show de la Vida nace de la adaptación musical inspirada en la conocida película "El gran showman” y fue seleccionado en la convocatoria de los Premios Fundación La Caixa, siendo una de las 50 propuestas escogidas entre más de 300 proyectos presentados de todo el estado. A lo largo del proceso han participado más de 150 personas entre alumnado, profesorado, exalumnos y voluntariado, convirtiéndose en una experiencia educativa transversal que ha implicado toda la comunidad escolar".

El alcalde Jorge Rodríguez destacaba que “llega el momento de ver culminado un proyecto que desde el primer momento nos impresionó por su dimensión y por la capacidad del Colegio Santa Maria de movilizar toda la comunidad educativa alrededor de una propuesta cultural y pedagógica tan ambiciosa”. Rodríguez añadía que “Ontinyent cuenta con un tejido educativo muy activo e innovador, e iniciativas como esta contribuyen también a reforzar el papel de la cultura como herramienta de formación”.

Por su parte, el regidor de Educación, Ferran Gandia, señalaba que “es un proyecto que ha sabido combinar educación, artes escénicas, música y transmisión de valores, ofreciendo al alumnado una experiencia de aprendizaje de lo más interesante”. Gandia destacaba igualmente “la dedicación del equipo docente y de todas las personas implicadas para hacer posible una producción de estas características”.

Andrés Navalón explicaba que “el estreno representa la culminación de mucho de tiempo de trabajo intenso de toda la comunidad educativa”. En la misma línea, Roberto Esteve remarcaba que “el objetivo siempre ha sido ofrecer una experiencia artística de calidad, pero también un proyecto educativo transformador que dejo huella en el alumnado y en todas las personas participantes”.

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Desde el centro se ha remarcado que "el espectáculo contará con una cuidada puesta en escena, elaboración de vestuario, interpretación musical y trabajo actoral, fruto de la implicación de centenares de personas a lo largo de los últimos meses. Las primeras representaciones de julio marcarán el inicio de un recorrido que ya contempla más de 25 funciones".