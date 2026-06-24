Hèctor Rosa coordinará la escuela de baloncesto del Ontinyent CB

El Ontinyent Club de Bàsquet ha sumado una nueva figura en su escuela: Hèctor Rosa será el nuevo coordinador para los equipos de base del club ontinyentí. El Centre Cultural Caixa Ontinyent acogía este pasado lunes la presentación de Rosa, con la presencia de entrenadores, jugadores y padres y madres de la entidad deportiva.

Hèctor Rosa es originario de Benifaió, donde dio sus primeros pasos dentro del mundo del baloncesto. Su trayectoria deportiva se ha desarrollado en el plantel del València Basket, donde ha sido entrenador de varios equipos de formación durante seis temporadas. Además, también ha sido seleccionador autonómico y formador de entrenadores. Entre sus éxitos deportivos se encuentra, entre otros, la medalla de plata en el Campeonato de España Junior femenino en 2024. Hay que destacar que las jugadoras ontinyentinas Júlia Sarrió y Abril Revert formaron parte de este equipo, junto con Awa Fam, quien acaba de hacer historia a ser seleccionada en la tercera posición en el draft de la WNBA.

El secretario del Ontinyent CB, José Calatayud, daba la bienvenida al nuevo coordinador y explicaba que con esta incorporación “queremos el futuro del club y un camino que arranca desde bajo, desde el plantel. Tenemos claro que hay que utilizar el baloncesto como una herramienta para poder formar y entrenar al mismo tiempo”. Así, recordaba que esta reciente temporada el club ha creado un equipo inclusivo, celebrando actividades y entrenamientos en los cuales han participado otros conjuntos de la escuela; se ha creado también un equipo de querubines; se han llevado a cabo jornadas de tecnificación y también acciones formativas para los entrenadores; y además se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Valencia Basket para continuar formando al equipo técnico. La incorporación de Hèctor Rosa es un paso más en este camino. "El objetivo principal es que el plantel sea el motor del club”, incidía Calatayud.

Noticias relacionadas

Por su parte, Hèctor Rosa agradecía que el club hubiera confiado en él y recordaba que cuando él era jugador en Benifaió y venía a jugar en la capital de la Vall d'Albaida “siempre sabíamos que en Ontinyent íbamos a sufrir. Porque con lluvia, frío o calor, sus equipos tenían una base muy buena y luchaban mucho. Quiero ver a ese Ontinyent” y explicaba que para él, "más allá de los resultados, lo más importante es el esfuerzo, el trabajo y que las jugadoras y los jugadores lo pasen bien".