Lluci Juan lleva a Bruselas una obra con barro de la dana

El 29 de octubre de 2024, una DANA de intensidad excepcional golpeó València, dejando registros históricos de lluvia, 230 víctimas mortales y un impacto profundo sobre el territorio y la sociedad valenciana. Entre las zonas afectadas se encuentra Paiporta, considerada zona cero de la tragedia y lugar donde la artista Lluci Juan tiene uno de sus talleres.

Ahora, la obra "Paiporta 2024" de la artista nacida en Aielo de Malferit da el salto a Europa. La llegada del proyecto a Bruselas coincide con una ola de calor excepcional en Europa, un recordatorio contundente de la urgencia climática que atraviesa el planeta. "Durante la inauguración, el público mostró un gran interés por el diálogo entre arte, territorio y emergencia climática", expona la artista. En el acto estuvieron presentes representantes de diversas instituciones como Berta Corredor, de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Bélgica; Leticia Casaña, de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas; y José Manuel Hernández Arroyo, de Europa Creativa.

"Mientras la exposición reflexiona sobre la protección que ofrece la naturaleza ante las catástrofes, la imponente caja fuerte del Artists Club Coffre Fort actúa como una metáfora inversa: custodia las piezas que conservan las huellas reales de los perros de rescate, convirtiéndose en un contenedor simbólico de memoria, fragilidad y resistencia. Este espacio, situado en el céntrico barrio de Sainte- Catherine, es un punto de encuentro del arte contemporáneo que se consolidó precisamente a partir del hallazgo de esta caja fuerte monumental integrada en la arquitectura", prosigue Juan.

"Paiporta 2024" ha sido expuesta previamente en Madrid y València, y "su presentación en Bruselas refuerza un diálogo internacional entre territorios que comparten problemáticas derivadas del cambio climático. La muestra pone en valor la necesidad de pensar respuestas colectivas ante fenómenos meteorológicos extremos y de reconocer la memoria como una herramienta de reconstrucción, siendo un homenaje a las comunidades afectadas y a todas las personas que trabajaron para salvar vidas", apostilla.

El proyecto ha sido realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura – Gobierno de España y cuenta con la colaboración de Tecnan, Sofcar y el Espai Valencià de

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Bèlgica. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de junio.