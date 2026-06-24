Primeros pasos para constituir una comunidad energética en Bocairent

La Asociación Vecinal del Barrio Medieval y el Ayuntamiento de Bocairent continúan sumando esfuerzos para atender a las necesidades del vecindario del núcleo histórico del municipio. En este caso, se impulsa una comunidad energética local (CEL) para dar respuesta a la limitación de instalar paneles fotovoltaicos en los inmuebles del Barrio Medieval, ya que se trata de un conjunto patrimonial protegido con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

Con la CEL, se pretende superar el obstáculo normativo que impone el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del núcleo histórico, de manera que vecindario y residentes puedan optar también a esta fórmula de consumo energético sostenible a partir de paneles fotovoltaicos instalados en espacios municipales fuera de la zona de protección. Es, por lo tanto, una solución basada en la cooperación entre particulares y Ayuntamiento.

Además, el proyecto prevé una segunda fase en la que la comunidad energética local pueda abrirse al vecindario del conjunto del municipio. Por eso, se han programado dos reuniones informativas: una primera, celebrada el pasado 11 de junio, dirigida exclusivamente al vecindario del núcleo histórico, y otra, el día 18 de junio, para el vecindario del resto del pueblo. Además, habrá una tercera sesión abierta este jueves, 25 de junio, para formalizar la constitución.

Xavi Pascual destaca la tarea para llevar a cabo la iniciativa: “Desde la Asociación Vecinal del Barrio Medieval, agradecemos el trabajo de un grupo de vecinos de la asociación y del técnico municipal para impulsar definitivamente el proyecto, en el que estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento desde hace mucho de tiempo”. En opinión del presidente de la entidad vecinal: “Se trata de una iniciativa que apuesta por las energías renovables al servicio del vecindario del Barrio Medieval, que, por razones de protección del entorno BIC, no puede instalar placas fotovoltaicas en sus viviendas”.

En este sentido, Pascual señala que “la fórmula de la Comunidad Energética Local posibilitará que aquellos vecinos y residentes del Barrio que quieran apostar por la energía sostenible puedan hacerlo”. Y añade: “Nos alegra igualmente que una iniciativa que nace en el Barrio Medieval pueda ampliarse también al resto del pueblo, de forma que se creen sinergias positivas con todo el municipio”. “Agradecemos también al Ayuntamiento su compromiso y su apuesta por este proyecto conjunto, que será bueno para el Barrio Medieval y también para todo el pueblo de Bocairent“, concluye.

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A su vez, Ximo Carbonell coincide en este mismo mensaje positivo: “La CEL es una iniciativa importante y con mucho de potencial, puesto que resuelve un problema específico del núcleo histórico y, además, se pone al servicio del conjunto del municipio”. El concejal de Barrio Medieval y de Medio Ambiente, destaca que “el proyecto combina la respuesta patrimonial y medioambiental; por eso, el Ayuntamiento ha querido ofrecer un apoyo claro a la asociación vecinal y hacer viable la iniciativa“. En este sentido, el edil indica que el consistorio ha asumido el asesoramiento técnico para poner en marcha la comunidad energética local y, además, cederá las cubiertas de los edificios municipales para instalar los paneles fotovoltaicos necesarios.