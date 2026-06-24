El PSPV pide "reactivar" el plan de movilidad en Ontinyent

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha presentado una moción para que el Ayuntamiento "evalúe el grado de cumplimiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y ponga en marcha las actuaciones que siguen pendientes diez años después de su aprobación".

Desde el PSPV recuerdan que "el PMUS nació con el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudad, reducir la dependencia del vehículo privado y fomentar medios de transporte más sostenibles". Sin embargo, consideran que "muchas de las medidas previstas no se han ejecutado o han quedado paralizadas con el paso de los años".

Los socialistas señalan "la falta de conexiones eficientes de transporte público con algunos barrios, las zonas residenciales dispersas y los polígonos industriales. Una situación que obliga a muchos vecinos y vecinas a utilizar el coche para desplazarse a sus puestos de trabajo, centros educativos o servicios públicos".

“Diez años después de la aprobación del plan es necesario hacer balance y actuar. Ontinyent ha cambiado y las necesidades de movilidad también. No podemos seguir teniendo un plan que sobre el papel plantea soluciones, pero que en la práctica no se está desarrollando plenamente”, señala Jose Antonio Martinez, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Y argumentan que "la moción también pone el foco en nuevos retos que han surgido en la última década, como el incremento del uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, la necesidad de reforzar las conexiones con otros municipios de la comarca y las nuevas demandas de movilidad derivadas del crecimiento del Campus Universitario".

Por ello, el PSPV propone que "el Ayuntamiento elabore y publique anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento del PMUS, tal y como establece la legislación autonómica, y que presente una planificación concreta para desarrollar las actuaciones pendientes".

"Entre las medidas planteadas destacan la mejora de las líneas y frecuencias del transporte público, la ampliación de las rutas hacia los polígonos industriales y las zonas periféricas, la adaptación de la ciudad al uso seguro de patinetes y bicicletas eléctricas, así como la extensión del sistema de bicicletas públicas a urbanizaciones y áreas industriales", declaran.

Asimismo, los socialistas reclaman "una mayor transparencia en las políticas de movilidad y la apertura de un proceso de participación ciudadana en el que puedan intervenir vecinos, comerciantes, estudiantes y usuarios del Campus Universitario para definir las prioridades de futuro".

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“Una ciudad moderna necesita una movilidad pensada para las personas. Queremos que Ontinyent sea una ciudad más accesible, mejor conectada y con alternativas reales al uso del vehículo privado”, concluye el portavoz del Grupo Municipal Socialista.