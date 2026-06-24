La Publicació y "La Gran Sessions" abren este sábado el camino hacia las fiestas de Ontinyent

Ontinyent vivirá este próximo sábado, 27 de junio, una de las citas más emblemáticas del calendario fiestero con la celebración de la Publicació de Festes, el acto que anuncia oficialmente la llegada de los Moros y Cristianos y que comienza la cuenta atrás hacia la Semana Grande. La jornada combinará la tradición festera con nuevas propuestas impulsadas por el ayuntamiento, entre las cuales destaca la primera edición de “La Gran Sessions”, que llenará de música fiesta el parque de La Glorieta hasta la madrugada.

El acto central de la Publicació tendrá lugar a las 18:30 horas la Plaza Mayor, presidida un año más por el Castell de Festes, escenario donde se llevará a cabo la tradicional entrega simbólica de la llave de la ciudad por parte del alcalde de Ontinyent al presidente de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, así como el lanzamiento del popular grito de “Damas y caballeros, estamos en fiestas!”, con el que la ciudad anuncia oficialmente el inicio del ciclo festivo.

Después de la Publicació, la celebración continuará con “La Gran Sessions”, la nueva propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent que convertirá la Glorieta en un espacio de encuentro para festeros y no festeros. La programación empezará a las 19:00 horas con música de ambiente, continuará a las 20:00 horas con la actuación del grupo local Red Apples y culminará con una sesión de DJs a cargo de MKM Salvaje que se alargará hasta las 04:00 horas.

Los regidores Àngels Muñoz (Feria, Fiestas y Tradiciones) y Àlex Borrell (Juventud), explicaban que con esta iniciativa, el ayuntamiento quiere reforzar la oferta lúdica vinculada a la Publicació y avanzar el espíritu de “La Gran”, el espacio que volverá a ser protagonista durante la Semana Grande de las fiestas como punto de encuentro para la ciudadanía, con actividades, restauración y una programación específica que se dará a conocer próximamente.

La Publicació, un acto emblemático

La Publicació de Festes es uno de los actos más singulares y cargados de simbolismo del calendario festero ontinyentí. Celebrada tradicionalmente el último sábado de junio, reúne en desfile a los representantes de todas las comparsas participantes en las próximas fiestas: los Primers Trons y un niño o niña de cada comparsa con el traje de gala; los portaestandartes con el traje de diario; así como los capitanes, embajadores y abanderados del año anterior y del actual ejercicio festero, acompañados por varias bandas de música. El desfile concluye a los pies del Castell de Festes, en una Plaza Mayor llena de público a la espera del momento más emblemático de la jornada. Desde el entarimado instalado ante el castillo, se procede a la imposición de las medallas acreditativas a los portaestandartes de las comparsas, así como al relevo protocolario de los cargos festeros, con el traspaso de armas, textos y banderas entre los representantes del año anterior y los del ejercicio actual. Finalmente, el presidente de la Societat de Festers y el alcalde de Ontinyent dirigen unas breves palabras a la ciudadanía antes de pronunciar la frase más esperada de la jornada, “Damas y caballeros: estamos en fiestas!”, que es recibida cada año con entusiasmo por los centenares de personas congregadas en la plaza. El acto concluye con la interpretación del Himno de Ontinyent, cantado colectivamente por los asistentes.

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La jornada servirá también para continuar difundiendo la imagen oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026, obra del estudio valenciano Democracia®, con un diseño contemporáneo que desde la Societat de Festers se ha avanzado que “este año va más allá de la función promocional y busca conectar con las emociones, los símbolos y el imaginario colectivo que rodea las fiestas ontinyentinas”.