Raimon: "Que se adjudiquen las obras del CRAC es una gran noticia, lo importante es que la gente disfrute todo lo que legamos a Xàtiva"

La noticia se conoció hace dos días. El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado de forma definitiva las obras del futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) por un importe de 9,3 millones de euros. Es, sin duda, uno de los grandes proyectos a desarrollar en la capital de la Costera a corto-medio plazo. El inicio de las obras está previsto para el próximo mes de septiembre. Parece que no hay marcha atrás tras un largo camino en el que ha aparecido algún que otro obstáculo.

Unop de los grandes objetivos del CRAC es que se pueda exponer en el exconvento de Santa Clara -una vez se renueven y actualicen las instalaciones- parte del amplio legado cultural que Raimon y Annalisa -su mujer- anunciaron que dejarían a la capital de la Costera hace años. El matrimonio se encuentra actualmente en su casa veraniega de Xàbia, donde suelen disfrutar cada verano. Con 85 años de edad, el cantautor sigue con interés las noticias que aparecen sobre el CRAC. Hoy a atendido a Levante-EMV y ha ofrecido su visión sobre los últimos acontecimientos: "Creo que es una gran noticia, pero me gustaría decir eso de 'hasta que no lo vea no lo creo'..." ha comentado de forma afable. El inicio de las obras está previsto para dentro de dos meses y Raimon no tiene claro si hará una visita: "Es una gran noticia, pero yo ya no voy a muchos sitios, declino muchas invitaciones. Yo tengo 85 años y algunas dolencias físicas arrastradas, es la edad. De joven era diferente. De momento, nadie del Ayuntamiento me ha dicho nada, pero no soy muy partidario".

A su vez, no ha esquivado las dudas que se plantearon desde la Generalitat hace unos meses: "Leí que podría haber problemas, que había cierto recelo. Si eso se ha saltado, es una gran noticia. Para nosotros lo importante es que nuestro legado pueda ser disfrutado por la gente. Hay muchas obras de arte que queremos que la gente vea, de autores muy conocidos. También muchos libros. Annalisa y yo siempre hemos tenido un criterio propio a la hora de adquirir cultura. Hay gente que igual no puede acceder a estar obras y queremos que también las pueda disfrutar. Tenemos miles de libros, con colecciones muy concretas, por ejemplo. Lo importante es legarlo a la gente".

"Si las obras se han adjudicado de forma definitiva, si no hay marcha atrás, es una buena noticia, independientemente de que seamos nosotros. Una donación como la nuestra sería bienvenida en muchos sitios, pero quisimos cederlo todo a Xàtiva, la ciudad donde nací y crecí", ha comentado. Lo que no se entiende -de forma objetiva- es que salgan a veces voces contrarias al proyecto a la palestra pública: "Es algo que ha pasado, el mundo está lleno de gente y no le puedes gustar a todo el mundo, es algo que ha pasado toda la vida. Recuerdo cuando hace años un político del PCE se enfadó conmigo y me dijo que 'estaba acabado' por no hacer lo que me decía, luego a lo largo de los años me dijo que tenía razón. Y Santiago Carrillo, por ejemplo, siempre me dijo que era "cojonudo". Hay gente que no entiende bien que pienses o congenies con todo lo que dicen. Para mí Xàtiva es mi ciudad, queremos que todo se quede allí".

"El proyecto es imparable"

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, ya adelantó hace meses a este diario que una vez comenzadas las obras "el proyecto del CRAC sería imparable". Consultado tras la adjudicación definitiva, se refrendó en sus argumentos: "Vamos a ir hacia adelante, con independencia de lo que diga la Generalitat. Se ha consignado el presupuesto y la última subvención de la Diputación ya se ha materializado". Cuestionado sobre los 400.000 euros el Consell ha pedido al Ayuntamiento, Cerdà expuso que "el tema está en proceso, presentamos alegaciones y no se han atendido. El probable que tengamos que hacer la devolución. Estamos esperando a que nos atiendan desde la dirección general de administración pública. Yo es que creo que en el fondo no han entendido nada. En sus presupuestos sí mantienen los 1,2 millones y en el epígrafe hablan de Centre Raimon d'Activitats Culturals".

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"Nosotros hemos ido acumulando crédito estos años para poder hacer las obras. También se ha pedido al ministerio entrar en el 2% cultural y estamos esperando a que se resuelva la convocotaria. Todo lo que venga será un ahorro, pero el presupuesto está. Ya no quedan fases administrativas por superar. Tal y cómo está todo formulado, si alguien decidiera en un futuro tirar hacia detrás -lo que nadie quiere- se tendría que devolver todo el dinero que haya venido de otras administraciones, lo que no tendría mucho sentido", expresó. Y confirmó que, de momento, no hay programada una visita a las obras o un acto en septiembre: "Lo importante es que empiecen y se hagan los trabajos. Eso es lo que queremos todos", ha apostillado.