Más de 1.000 personas han participado este curso en las actividades de los centros de mayores y del programa 'Majors Actius' de Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la concejala de Mayores Activos, Inma López, han mantenido esta semana una nueva ronda de reuniones con los Consejos de Usuarios y Usuarias de los centros cívicos y de mayores municipales. Estos encuentros periódicos sirven para hacer seguimiento de las actividades que se desarrollan en los centros, recoger propuestas de mejora y mantener un contacto directo con las personas usuarias.

Las reuniones, celebradas en el Centro de Envejecimiento Activo de Sant Rafel y en los centros cívicos de El Llombo y Sant Josep, han permitido hacer balance de un curso que ha vuelto a registrar una elevada participación. En conjunto, más de 1.000 personas han participado a lo largo del año en las actividades desarrolladas en los centros municipales y en las distintas propuestas incluidas dentro del programa 'Majors Actius' .

Jorge Rodríguez destacaba que «estas reuniones son una herramienta muy valiosa porque nos permiten escuchar directamente a las personas usuarias, conocer sus inquietudes y seguir mejorando unos servicios que tienen una gran importancia para el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente mayor». El alcalde remarcaba que «las personas mayores han contribuido de manera decisiva al progreso de la ciudad y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que dispongan de espacios de convivencia, participación y aprendizaje que les permitan mantener una vida activa y saludable».

Tres centros municipales

Durante los encuentros se repasó la actividad desarrollada a lo largo del curso en los tres centros municipales, que han ofrecido una programación estable con disciplinas relacionadas con el bienestar físico, la creatividad, las nuevas tecnologías, la música, la danza o la estimulación cognitiva. Asimismo, se valoró positivamente el desarrollo de las actividades complementarias impulsadas desde el programa 'Majors Actius', que durante los últimos meses ha incluido talleres sobre salud mental, actividades culturales, excursiones, iniciativas intergeneracionales y propuestas orientadas a combatir la soledad no deseada.

La concejala de Mayores Activos, Inma López, señalaba que «la participación de las personas usuarias es fundamental para seguir adaptando la programación a sus preferencias y necesidades reales. Los Consejos de Usuarios son un espacio muy útil para escuchar propuestas, valorar las actividades que mejor funcionan y detectar aspectos que podemos reforzar o mejorar». López incidía en que «el objetivo es seguir ofreciendo una programación variada y de calidad que contribuya a promover el envejecimiento activo, las relaciones sociales y el bienestar emocional».

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Entre las cuestiones abordadas durante las reuniones también se recogieron sugerencias relacionadas con el funcionamiento cotidiano de los centros, las instalaciones y los servicios que se prestan en ellos, así como ideas para futuras actividades e iniciativas. Además, se informó de las próximas citas previstas dentro de la programación municipal dirigida a las personas mayores, entre ellas el proceso de matrícula para el curso 2026/2027 y los preparativos de la ya tradicional «Nit Gran», que tendrá lugar durante la Semana Grande de Fiestas.