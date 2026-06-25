Abiertas las inscripciones para la cena del Orgullo LGTBIQA+ de Xàtiva
La fiesta tendrá lugar el próximo 11 de julio en el Jardí de la Pau y contará con las actuaciones de Liz Dust, DJ Kokedama y DJ Esta tía es Tonta
Para asistir a la cena de sobaquillo hace falta inscripción previa y las plazas son limitadas hasta completar aforo, mientras que la entrada a la fiesta es gratuita
La asociación Arc de Sant Martí, organizadora de la fiesta del Orgullo LGTBIQA+ de Xàtiva 2026, ha abierto el plazo de inscripciones para reservar plaza para la cena previa. Será una cena de sobaquillo (cada persona asistente lleva su comida), empezará a las 21.00 horas del sábado 11 de julio en el Jardí de la Pau de Xàtiva, y el ticket de reserva tiene un precio de 3 euros (incluye silla, una consumición de bebida y picada).
Las plazas para la cena son limitadas hasta completar aforamiento. Las personas interesadas en inscribirse en la velada previa a la fiesta pueden adquirir su ticket físicamente en la Casa de la Joventut de Xàtiva (C/ Moncada, 14) los miércoles 24 de junio y 1 y 8 de julio, de 17.30 h a 20.00 h. El ticket también se puede conseguir telemáticamente mediante un formulario online, el cual se puede encontrar en las redes sociales de la Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQA+ de Xàtiva y alrededores, solicitándolo a arcdesantmartixativa@gmail.com, a través del código QR que hay en el cartel o mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/3qwemlg
Tras la cena, y a partir de las 22.00 horas, se iniciará la Fiesta del Orgullo LGTBIQA+ de Xàtiva 2026 en el mismo Jardí de la Pau, y se contará con la actuación del Gran Show de Liz Dust y la música de DJ Kokedama y DJ Esta Tía es Tonta, quien amenizarán la velada reivindicativa. La entrada a la fiesta es libre y gratuita.
Desde la asociación Arc de Sant Martí LGTBIQA+ de Xàtiva y alrededores hacen un llamamiento a la participación el día 11 de julio en la manifestación, en la cena y en la posterior fiesta. Este llamamiento viene precedido por los peligros que corren los derechos y libertades del colectivo LGTBIQA+, así como por el aumento de la LGTBIQA+fobia, afirman desde la entidad organizadora. Desde la asociación se indica que "esta lucha es de todas las personas", y, por lo tanto, animan a toda la ciudadanía de Xàtiva y alrededores a participar.
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