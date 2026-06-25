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Bocairent fomenta hábitos seguros y responsables de circulación y movilidad entre los escolares

El ayuntamiento celebra las quintas jornadas de educación vial escolar en las que la Policía Local trabaja con el alumnado del CEIP Lluís Vives

Escolares y Policía Local de Bocairent en una de las sesiones prácticas de las jornadas de educación vial.

Escolares y Policía Local de Bocairent en una de las sesiones prácticas de las jornadas de educación vial. / Ajuntament Bocairent

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Lluis Cebriá

Bocairent

Bocairent ha llevado a cabo durante el curso 2025/2026 las quintas jornadas de educación vial escolar. Se trata de una iniciativa de la Policía Local del municipio dirigida al alumnado de 4º de primaria del CEIP Lluís Vives. Esta tiene como objetivo fomentar hábitos seguros y responsables en la vía pública.

A través de actividades formativas, tanto teóricas como prácticas, los escolares adquieren conocimientos sobre normas de circulación, movilidad sostenible, respeto a los usuarios de la vía y prevención de siniestros. “De este modo, contribuimos a crear una cultura de seguridad vial desde edades tempranas”, afirma Javier Cháfer. El jefe de la Policía Local de Bocairent también indica que “queremos agradecer la implicación del ayuntamiento, el CEIP Lluís Vives, el profesorado y las familias, para hacer posible una actividad fundamental para formar futuros peatones, ciclistas y conductores responsables”. “Educar en seguridad vial es invertir en prevención y en un futuro más seguro para todos”, concluye Cháfer.

Las quintas jornadas finalizaron con una sesión práctica en el parque de la Derrota el pasado 17 de junio, así como con la entrega de diplomas y premios del concurso de seguridad vial. Esta entrega tuvo lugar el pasado viernes, 19 de junio, en el marco del acto de fin de curso del CEIP Lluís Vives en el teatro Avenida.

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Para Vanesa Doménech, concejal de Educación, “la quinta edición de las jornadas consolida la apuesta por la iniciativa, que aporta al alumnado de primaria enseñanzas prácticas y aplicadas, esenciales para su crecimiento como ciudadanas y ciudadanos”. A su vez, Ximo Carbonell, responsable municipal de Convivencia, Seguridad y Tráfico, pone en valor la implicación de la Policía Local en este proyecto: “Nuestros agentes ejercen también una tarea pedagógica importante y esta iniciativa es una muestra clara de su voluntad de enseñar la importancia que tiene el comportamiento responsable en la vía pública”.

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