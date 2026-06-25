Cuatro pueblos en riesgo de despoblación reciben una ayuda para prevenir incendios

Cuatro localidades de la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han sido incluidas en la línea de ayudas de la Generalitat Valenciana a municipios de montaña en riesgo de despoblación para desplegar actuaciones de mantenimiento de terrenos forestales y la prevención de incendios. Bicorp, Millares y Quesa, en la Canal; y Beniatjar, en la Vall, son cuatro de los 41 municipios de las tres provincias que han sido beneficiados con una ayuda para actuar en sus montes. El importe total de las ayudas asciende a 700.000 euros y la cuantía máxima de la subvención para cada pueblo es de 20.000 euros.

Con esta ayuda, Bicorp, Millares, Quesa y Beniatjar llevarán a cabo actuaciones de gestión forestal sostenible. También podrán adquirir equipamiento inventariable para la mejora y mantenimiento de los terrenos forestales y la prevención de incendios forestales, conforme el interfaz urbano forestal de los municipios, según detallan las bases de la convocatoria lanzada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia. Los trabajos, según la misma resolución, deben realizarse en superficies forestales de titularidad municipal no gestionadas por la Generalitat o, en su caso, de titularidad privada que cuenten con el oportuno acuerdo de colaboración.

Además de estos cuatro municipios beneficiados, otros dos de las tres comarcas también optaron a estas ayudas, pero han sido excluidos. Son las localidades de Montesa, en la Costera, y Enguera, en la Canal de Navarrés. La conselleria no ha admitido las solicitudes de estos dos pueblos señalando que no son municipios en riesgo de despoblación. Para la valoración de las actuaciones subvencionables de esta convocatoria se han aplicado criterios y baremos como el número de hectáreas de terreno forestal arbolado existente en el término municipal de gestión directa municipal, y en su caso, en aquellos terrenos de titularidad privada en los que el ayuntamiento tenga acordado el oportuno instrumento de colaboración. También se ha tenido en cuenta el número de kilómetros de pistas y senderos incluidos en el Registro Público de Senderos de la Comunitat Valenciana de cada término municipal. Los municipios con entre 5 y 10 kilómetros sumaban 10 puntos; los pueblos con más de 10 km y hasta 25 km contaban con 20 puntos; y los municipios con más de 25 km de pistas y senderos sumaban 25 puntos. Otros criterios para obtener ayudas eran la renta per cápita bruta del municipio, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el INE (30 puntos para los pueblos con menos de 16.000 €; 20 puntos para los pueblos con una renta entre 16.000 y 18.000 €; 15 puntos para los de entre 18.001 y 24.000; y 5 puntos para los de más de 24.000 €). Además, los municipios tenían que estar en riesgo de despoblación para obtener la subvención. Entre los beneficiarios se encuentran 28 localidades de la provincia de Castelló, la que concentra más pueblos; 11 de la provincia de València; y dos de Alacant.

Noticias relacionadas

Bicorp mejorará la pista forestal La Caseta

Bicorp, una de las localidades beneficiadas con las ayudas autonómicas, mejorará la pista forestal de La Caseta con una inversión de 59.000 euros. La localidad de la Canal de Navarrés cuenta con un término municipal de 13.651 hectáreas, la gran mayoría de ellas forestales. En pista forestal se llevarán a cabo trabajos de refino, planeo, riego, compactado y hormigonado en 421 metros de la pista forestal. El Ayuntamiento de Bicorp destaca la importancia de la actuación y remarca que los trabajos ayudarán a la “preservación del valor ecológico excepcional dado el carácter forestal e interés faunístico y cultural, existiendo zonas ZEPA (Zona de Especial Interés para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario”. El consistorio apunta la necesidad de esta actuación para la protección de esta zona frente a los incendios forestales. El ayuntamiento de Bicorp ejecutará esta actuación con otra ayuda, del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal durante el 2026.