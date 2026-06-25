Frenan la ocupación de dos viviendas en la calle Sant Francesc de Xàtiva

Ha ocurrido de nuevo. La Policía Local de Xàtiva ha frenado otra vez el intento de ocupación de dos viviendas en el casco antiguo. Concretamente, los inmuebles en los que se intentaba entrar de forma ilegal están ubicados en los números 7 y 10 de la calle Sant Francesc, una vía peatonal enclavada en el núcleo viejo de la capital de la Costera y donde aún sobreviven algunos negocios. El incidente ocurrió ayer por la tarde, pasadas las ocho según algunos testimonios.

Desde la Policía Local han confirmado que fueron los vecinos los que avisaron para que acudiera una patrulla: "Los vecinos llamaron cuando vieron que se intentaba acceder al número 7 de la calle Sant Francesc. Cuando los agentes llegaron vieron que no habían entrado a la vivienda". A su vez, las mismas fuentes confirman que de momento no se ha podido localizar a los titulares de la vivienda por razones que se desconocen: "Seguramente porque ha fallecido el propietario. Tampoco se pueden localizar a los herederos y nadie ha reclamado". Ante la situación registrada, se ha instalado un candado de seguridad y se ha balizado un precintado el acceso con cinta de la Policía Local. En el número 10 de la citada vía también se puede apreciar que está la misma cinta y un candado en la entrada.

Candado instalsdo en uno de los accesos de las viviendas de la calle Sant Francesc de Xàtiva que intentaron ocupar. / PERALES IBORRA

Los testimonios recopilados por este diario confirman la versión de que fueron los propios vecinos quienes alertaron de lo que sucedía al oír los ruidos y golpes que le estaban dando a la reja de entrada. De hecho, apuntan a que también hubo algo de tensión con las personas que estaban intentando entrar de forma ilegal en la vivienda. Un vistazo superficial apunta a que el inmueble puede que no está en las mejores condiciones para ser habitado y podrían haberse registrado problemas reales si se hubiera ocupado.

Aviso de los vecinos

La asociación Casc Antic Digne i Viu se ha referido en redes sociales sobre lo ocurrido. Así, exponen que "nos avisa un vecino de Xàtiva de que anoche hubo un intento de ocupación en el carrer Sant Francesc, en el portal número 7 y número 10". Piden a los vecinos de la zona que "estén atentos" y afirman que "la planta del número 7 ya está ocupada".

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Cabe recordar que el pasado 16 de junio la Policía Local de Xàtiva también frenó un intento de ocupación en una vivienda de la calle Corretegería, también perteneciente al casco antiguo de la capital de la comarca de la Costera. Y el 21 de mayo se abortó un incidente similar en el diseminado de Bixquert.