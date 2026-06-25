La música será el principal atractivo de la programación de Cultura de Barri en Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent pondrá en marcha este viernes 26 de junio una nueva edición de “Cultura de Barri”, la propuesta municipal que acerca la cultura, la música y el ocio a los diferentes barrios de la ciudad durante los meses de verano. La programación, que se desarrollará hasta finales de julio con la colaboración de varias entidades y asociaciones locales, incluye una quincena de actividades gratuitas repartidas por plazas, parques y otros espacios de Ontinyent.

La música será el eje principal de una agenda que combinará conciertos, proyecciones audiovisuales, danza tradicional, actividades familiares y citas consolidadas dentro del calendario cultural de la ciudad. El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “Cultura de Barri es una iniciativa que nos permite acercar la actividad cultural a pie de calle, haciendo que los diferentes barrios se conviertan en escenarios abiertos para disfrutar de la cultura. Además, es una manera de poner en valor el trabajo que desarrollan las entidades locales y de generar espacios de convivencia y participación durante los meses de verano”.

La programación arrancará este viernes 26 de junio con el concierto de la Intokables Big band de la Agrupación Musical de Ontinyent en el parque Pere IV, dentro del ciclo “Verano Musical”, una iniciativa que volverá a ser uno de los principales atractivos de la programación estival. A lo largo de las próximas semanas este ciclo incluirá actuaciones de las diferentes formaciones de la Agrupación Musical de Ontinyent, como las bandas jóvenes, la Banda Sénior, el Cor Aria o la propia banda sinfónica, que ofrecerá un concierto especial en el Teatro Echegaray con la participación del músico ontinyentí Rubén Simó.

Entre las actividades más destacadas figura también el espectáculo “Notas de este verano son, zarzuelas en el camión”, incluido dentro del programa “Les Arts Volants” de la Diputació de València. La propuesta llegará a Ontinyent el sábado 11 de julio y ofrecerá un espectáculo lírico inspirado en los sainetes valencianos de principios del siglo XX, donde la música del maestro José Serrano se combina con humor, ironía, danza y teatro en una producción pensada para acercar la lírica al gran público. La actuación tendrá lugar en el parking de la Sala Gomis a las 21:00 horas.

Otro de los grandes momentos de la programación llegará el sábado 25 de julio con el concierto extraordinario de las tres bandas de música de Ontinyent, uno de los actos centrales de la conmemoración del Centenari del Mestre Ferrero impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent y coordinada por la Comisión del Centenario. La explanada Tortosa y Delgado acogerá un espectáculo sin precedentes en la ciudad, en un entorno singular rodeado por el río Clariano y la muralla, donde más de 250 músicos participarán en una actuación conjunta donde se podrá escuchar algunas de las composiciones más emblemáticas del maestro José María Ferrero Pastor.

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La programación incluye igualmente dos proyecciones del ciclo “Cultura a la Fresca”, con los documentales “Atalaya” y “Balansiya” en la plaza de Santo Domingo; una nueva edición del Festival Ontijazz, que celebrará dos conciertos en la plaza de la Concepción los días 23 y 30 de julio; una ruta cultural dedicada al Mestre Ferrero organizada por la Societat Unió Artística; una batalla de charangas entre la Agrupación Musical y La Gramola; así como la actuación del Grup de Danses de Ontinyent en la plaza de Sant Roc. Àlex Borrell animaba la ciudadanía de Ontinyent y las localidades vecinas a participar y disfrutar de esta programación.