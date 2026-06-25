"Era una pareja. Primero intentaron usar una palanca y luego quisieron quitar una cadena"
Los vecinos de la calle Sant Francesc de Xàtiva relatan cómo se abortó el doble intento de ocupación
Todo ocurrió el pasado miércoles 24 de junio por la tarde, sobre las seis de la tarde, según confirman los afectados. Vecinos de la calle Sant Francesc llamaron a la Policía Local de Xàtiva tras detectar que se estaba registrando un doble intento de ocupación en dos viviendas emplazadas en esta arteria del casco antiguo de la capital comarcal de la Costera. El rápido aviso cursado por los residentes de viviendas adyacentes a los inmuebles que iban a ser ocupados fue clave para atajar futuros problemas, junto con la presencia de los efectivos de la Policía Local.
Consultados por lo sucedido por Levante-EMV, los vecinos explicaron que identificaron a una pareja en las inmediaciones de sus domicilios: “Eran dos personas, empezamos a escuchar ruidos fuertes. Primero, intentaron utilizar una palanca para acceder por una puerta de madera que estaba cerrado con candado. Luego, intentaron cortar la cadena que estaba instalada en las rejas de una vivienda situada enfrente”. En el lugar de los hechos aún se ven restos del intento de ocupación de las dos viviendas.
Los residentes en las casas contiguas apuntaron que prefieren mantener el anonimato. Lo sucedido durante la tarde del lunes 24 de junio tiene precedentes similares, tanto en Xàtiva como en otras ciudades como Ontinyent.
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