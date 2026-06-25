El PP pide que Xàtiva mantenga abierto el parking de l’Espanyoleto fuera del horario sanitario

El Partido Popular de Xàtiva defenderá en el pleno que se celebra hoy una moción para que "el Ayuntamiento solicite a la Conselleria de Sanidad la autorización necesaria para que el vecindario del casco antiguo pueda utilizar el aparcamiento del Centro de Especialidades de l’Espanyoleto en horario de no atención sanitaria, especialmente durante las tardes y noches, siempre de forma ordenada, vigilada y sin interferir en ningún caso en la actividad del centro sanitario".

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha señalado que “esta moción de una propuesta vecinal razonable, sensata y necesaria”. En este sentido, ha recordado que "la Associació Veïnal Casc Antic Digne i Viu trasladó esta petición y la registró formalmente tanto ante el Ayuntamiento de Xàtiva como ante la Generalitat Valenciana el pasado 15 de marzo de 2026, “sin que hasta ahora haya recibido respuesta por parte del gobierno de Roger Cerdà”.

Para Sanchis, “el silencio del alcalde ante una petición vecinal tan concreta demuestra una vez más la forma de gobernar de Roger Cerdà: mucha propaganda, muchas fotos y muchos anuncios, pero cuando los vecinos plantean soluciones reales a problemas reales, el Ayuntamiento desaparece”.

El PP ha explicado que "el casco antiguo de Xàtiva sufre desde hace años un grave problema de aparcamiento". “Los vecinos dan vueltas cada tarde y cada noche para poder dejar el coche cerca de sus casas. Hablamos de personas mayores, familias, trabajadores y vecinos que viven todo el año en el centro histórico y que no piden privilegios, sino sentido común”, ha afirmado Marcos Sanchis.

"La propuesta plantea aprovechar un espacio público ya existente, asfaltado y habilitado, que durante muchas horas permanece infrautilizado", prosiguen desde la formación conservadora. “Nadie está pidiendo quitar plazas al personal sanitario, ni perjudicar a los usuarios del Centro de Especialidades, ni abrir el aparcamiento sin control. Lo que pedimos es un uso regulado, limitado y vigilado fuera del horario sanitario”, ha remarcado el portavoz popular.

Sanchis expone que "he querido anticiparme a la excusa que probablemente utilizará el gobierno municipal. Roger Cerdà intentará decir que esto depende de la Conselleria de Sanidad o que Sanidad no querrá. Pero esa excusa no se sostiene. Sanidad no es el problema. El problema es la falta de voluntad política de este gobierno”.

El portavoz popular ha recordado que "ese mismo aparcamiento ya se utiliza los fines de semana para visitantes del castillo y usuarios del tren turístico". “Ahí está la gran contradicción: para el turista sí se puede organizar, para el tren sí se puede buscar una fórmula, pero cuando lo piden los vecinos del casco antiguo, entonces aparecen los problemas, las dudas, los informes y el silencio”, ha denunciado.

“Los vecinos del casco antiguo no pueden ser ciudadanos de segunda en su propia ciudad. Si el Ayuntamiento es capaz de organizar el uso del aparcamiento para visitantes, también debe ser capaz de organizarlo para quienes viven allí todo el año”, ha añadido Sanchis.

También comentan que "la moción plantea dos acuerdos concretos: que el gobierno municipal se dirija a la Conselleria de Sanidad para solicitar la autorización del uso del aparcamiento en horario de tardes y noches, siempre que no sea necesario para la actividad del centro; y que el Ayuntamiento asuma las tareas de vigilancia en esa franja horaria, mediante personal municipal, Policía Local, cámaras conectadas con la sede policial o la fórmula técnica que se considere más adecuada".

Sanchis ha insistido en que “no estamos pidiendo imposibles, estamos pidiendo voluntad política”. “Si hace falta convenio, que se prepare un convenio. Si hace falta regular horarios, que se regulen. Si hace falta vigilancia, que se organice. Lo que no puede hacer Roger Cerdà es utilizar cada dificultad como excusa para no mover un dedo”, ha señalado.

El Partido Popular considera que "esta moción es una oportunidad para demostrar si el Ayuntamiento está dispuesto a escuchar al vecindario del casco antiguo o si, por el contrario, va a seguir encerrado en la soberbia y en el silencio”.

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“Nosotros estamos con los vecinos, con sus propuestas y con las soluciones útiles. Roger Cerdà debe dejar de esconderse detrás de otras administraciones y asumir de una vez que gobernar es resolver problemas, no bloquear las propuestas vecinales cuando no salen del despacho del alcalde”, ha concluido Marcos Sanchis.