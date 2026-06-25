El río Sants vuelve a secarse a su paso por Canals en un junio de calor extremo

Es un escenario que se suele repetir cada verano por estas fechas. El caudal del río Sants vuelve a secarse en un mes de junio de calor extremo, afectando a flora y fauna locales. En el fondo del asunto se encuentra el conflicto ya «enquistado» entre los Ayuntamientos de Canals y l’Alcúdia de Crespins y la comunidad de regantes de las acequias de la Vila y de Ranes. Hace 15 días portavoces de todas las partes asistieron a una última reunión, que finalizó sin acuerdo.

Este diario ha intentado ponerse en contacto esta semana con los concejales de Medioambiente Ricardo Carbonell (Canals) y Noemí González (L’Alcúdia), pero han declinado atender a preguntas. Sin embargo, Carbonell sí es muy prolífico en redes sociales como Facebook, donde suele contestar de forma extensa mensajes que ponen en duda la gestión municipal. Así, en un escrito publicado hace días, expone que «se han controlado las plagas de ratas y la gente que sobrealimentaba a ratas y patos... Estamos haciendo estudios de captaciones no muy legales que menguan el caudal del río en su recorrido. Pero, lo más importante es que estamos frenando la posibilidad de que los regantes lleven adelante el proyecto de entubación del río desde el nacimiento a sus balsas en Aiacor. Nosotros una vez más dijimos que si quieren agua, esta tiene que pasar por Canals primero...». «La semana pasada, cabreados, nos amenazaron y dijeron que iban en marcha los motores del nacimiento y secarnos el río. Y así lo han hecho. Nosotros no vamos a plegarnos a ese chantaje. Ya hemos pedido permiso a la confederación para echar agua de nuestro pozo tres días en la semana», prosigue el concejal. «Esto no va a salirle gratis a esta comunidad de regantes forastera, que hace daño basándose en un derecho de agua de la época medieval y que provocan estas catástrofes», apunta en una redacción amplia en la que también acusa a los regantes «extraer también agua de nuestro término por la parte del río Canyoles mediante un pozo de La Llosa».

Extracto del mensaje compartido en la red social Facebook por el concejal de Canals Ricardo Carbonell. / Levante-EMV

Una maniobra «electoral»

En el otro lado de la balanza se encuentra Salvador Agustí, portavoz de los regantes. Consultado al respecto, declaró que «el concejal de Canals es un impresentable y un mentiroso. Hubo una reunión, en la que volvimos a presentar el proyecto de la tubería para economizar gastos y se negó. Nos está utilizando para realizar una maniobra electoral, ya que ve que vienen elecciones. Tres años lleva de concejal y nos quiere dar lecciones a quienes estamos toda la vida trabajando en el campo».

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Agustí explicó que «en la situación, actual hay pérdidas de hasta el 80 % y muchas veces el agua llega sucia a los sistemas de goteo. Llevamos 40 años así y estamos costeando la energía nosotros, ahora todo ha subido. Les hemos dicho que les regalamos un pozo y que se hagan ellos cargo del recibo, pero no quieren. No nos dan licencia de obra cuando el proyecto de la tubería está aprobado por la conselleria. L’Alcúdia de Crespins sí se presta más a negociar».