Bocairent aumenta el presupuesto de la zona verde de la residencia tras quedar desierta la primera licitación

La resolución desierta de licitaciones de obra pública se está convirtiendo en más habitual de lo esperado, sobre todo para las administraciones afectadas. Si hace unos días era el Ayuntamiento de Enguera el que volvía a licitar las obras del colegio público tras no concurrir ninguna empresa al primer concurso público, ahora es el consistorio de Bocairent el que lanza un segundo proceso para contratar las obras de adecuación de zona verde en la calle Batalla de Lepanto, tras declararse desierto el primero. Los trabajos que contemplan la ampliación del espacio exterior de la residencia de mayores con una nueva zona verde, la habilitación de una parada de autobús y un parque infantil. Bocairent ya tuvo que adjudicar en un segundo concurso las obras para crear un aparcamiento disuasorio en el centro histórico, tras quedar desierta la primera licitación.

Figuración del parque infantil que se proyecta en la parcela de la calle Batalla de Lepanto de Bocairent. / Levante-EMV

El incremento de los costes y materiales es uno de los motivos por los que las empresas constructoras no concurren a estos procesos. Ante esta situación y en vista a que la primera licitación de la actuación en Bocairent se ha declarado desierta tras no presentarse ninguna oferta, el ayuntamiento ha aumentado el presupuesto para atraer la concurrencia de empresas. El importe de la segunda licitación se eleva a 374.246 euros, unos 70.000 euros más que el primer concurso, que partió con 307.649 euros.

La obras de la nueva zona verde en la calle Batalla de Lepanto se llevarán a cabo en una parcela de 1.237 metros cuadrados contigua a la residencia Sagrado Corazón. El solar está dividido en tres niveles, en tres plataformas a distinta. En la plataforma superior, la más grande, es donde se creará la zona verde de la residencia, que ampliará en 720,85 m² el espacio exterior. En la plataforma del medio, con una superficie de 418,57 m², se construirá el parque infantil y en la plataforma inferior, a pie de calle, con una superficie de 97,65 m², se habilitará la parada de autobús.

Conexión con ascensor

La concejala de Atención Social, Vanesa Doménech, señalaba tras anunciar el consistorio la primera licitación, el pasado mes de abril, que el recinto al aire libre con el que cuenta la residencia, que atiende a 40 personas usuarias "es muy limitado. Aumentarlo era un objetivo prioritario para el ayuntamiento”, para ofrecer “el mejor servicio posible a los residentes” del centro de mayores, subrayaba la regidora, quien indicaba que “un ascensor conectará el edificio con la nueva zona verde, para que quede garantizada la accesibilidad”. Doménech apuntaba que “la idea es crear un espacio exterior agradable que facilite tanto la interacción entre residentes como el tiempo compartido entre estos y las visitas que reciben”.

Figuración del proyecto con el parque infantil y abajo a la derecha la parada de autobús con la marquesina. / Levante-EMV

Por su parte, el regidor de Espacio Público, Ximo Carbonell, manifestaba que la actuación en su conjunto, con el espacio al aire libre restringido para la residencia de la tercera edad, el parque infantil y la parada de autobús, supondrá “una mejora importante para el pueblo y, además, finalizará una de las asignaturas pendientes del planeamiento urbanístico de los años noventa. El ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, primero comprando los terrenos y, después, consiguiendo la financiación de la Diputació para llevar a cabo la zona verde”. Las obras se ejecutarán con el Pla Obert d’Inversions de la corporación provincial.

Las empresas tienen ahora hasta el próximo 14 de julio para presentar sus ofertas a esta actuación urbanística en Bocairent. El plazo de ejecución de los trabajos es de 7 meses.