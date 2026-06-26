Compromís exige a Ens Uneix "menos triunfalismo y más gestión para mejorar la recogida de residuos"

Este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent debatía la aprobación definitiva de la Ordenanza de gestión de residuos municipales, después de que se presentaron varias alegaciones y más de 5.000 firmas reclamando cambios en el texto inicial. La ordenanza fue aprobada en solitario por Ens Uneix, con el voto en contra de toda la oposición.

El portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, agradeció en su intervención "el esfuerzo y el trabajo de la ciudadanía para hacer bien la separación de los residuos, a pesar de no compartir en muchos casos como se ha aplicado el modelo". También denunciaba "la actitud desconectada de la realidad del gobierno municipal, quien ha rechazado casi todas las alegaciones, y ha ofrecido un discurso triunfalista e irreal mientras se acumulan los problemas derivados del nuevo servicio".

En palabras de Nico Calabuig, “una vez más, se ha demostrado que tenemos mejor pueblo que gobierno. Afortunadamente, entre la propaganda y el triunfalismo de Ens Uneix, y los discursos extremistas que hablan de lanzar la basura en cualquier lugar, hay una gran mayoría de ontinyentines y ontinyentins esforzándose para separar bien sus residuos y adaptarse al nuevo sistema, a pesar de que en muchos casos no comparten como se ha aplicado".

"Queremos agradecer sinceramente esa implicación ciudadana y sensibilidad medioambiental", proseguía.

"Mientras tanto, la mayoría absoluta de Jorge Rodríguez continúa alejada de la realidad, negándose a escuchar y haciendo una gestión muy mejorable del nuevo modelo. Además, confunden a la gente, puesto que el alcalde ha afirmado en sus redes sociales que no habrá sanciones, mientras la ordenanza, que es un texto de obligado cumplimiento, contempla un apartado específico de sanciones”, continúan desde Compromís.

“El discurso triunfalista de Ens Uneix choca con la realidad y no responde a los problemas que está sufriendo la ciudadanía. ¿Qué pasa con los incumplimientos de horario en la recogida del puerta a puerta? ¿Y con los retrasos de recogida en los comercios, que acaban teniendo el contenedor de orgánica a escasos metros de la puerta por donde entra la clientela? Cuando se solucionarán los problemas para abrir áreas de aportación o contenedores de textil sanitario con la App municipal? ¿Cuando piensan construir las áreas de aportación pendientes, que están provocando desbordamientos y problemas para el vecindario asignado a esas zonas? ¿Cuando piensan informar del coste total de las áreas de aportación que han construido y después retirado para ponerlas en otros lugares? ¿Quién pagará esos errores e incoherencias del gobierno municipal?”, ha expuesto Calabuig.

El portavoz ha apuntado que “el gobierno municipal salió en el cuarto día a ponerse medallas y hablar de reducción de toneladas de residuos. Mientras tanto, los pueblos del alrededor están sufriendo desbordamientos en multitud de contenedores de manera constante, y teniendo que aplicar medidas de vigilancia extraordinarias y abriendo expedientes sancionadores. Y esa basura no surge mágicamente, no proviene de esos pueblos, sino de una minoría incívica que está saturando los servicios de residuos otros municipios. El gobierno de Jorge Rodríguez anuncia unas cifras irreales, descontextualizadas, que no atienen estas situaciones. Por eso pedimos a Ens Uneix prudencia, que rebaje el tono de los grandes titulares, trabaje para resolver estos problemas y explico las cifras en su contexto”.

“También los pedimos más gestión, y más escucha y diálogo. La mayoría absoluta ha rechazado la mayor parte de las alegaciones, y solo ha admitido aquellas que suponen cambios muy concretos en pequeños aspectos. El gobierno de Jorge Rodríguez también ha ignorado las más de 5.000 firmas que pedían un sistema más dialogado y flexible. La aplicación del nuevo sistema de recogida se ha hecho sin suficiente participación ciudadana ni pedagogía. Se lo avisamos en el gobierno municipal y no han querido hacer caso. Ahora la ciudadanía sufre las consecuencias de la falta de gestión, y por eso la Oficina de atención está colapsada, y tampoco se buscan soluciones en el hecho de tener 72 horas la basura orgánica a casa, de domingo a miércoles, entre otras cuestiones”, ha remarcado el portavoz.

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Nico Calabuig ha concluido subrayando que “la ciudadanía está haciendo las cosas bien, pero quería más participación, que se atendieron propuestas ciudadanas y de los grupos políticos, y que se incorporaron incentivos que reconocieron la sensibilidad medioambiental. La intransigencia de Ens Uneix nos ha llevado a este escenario. No han escuchado a nadie, y han generado mucha desafección. Por eso, exigimos en el gobierno municipal que se dedique más a resolver los problemas y menos a buscar titulares para tapar el malestar de tantos vecinos y vecinas”.