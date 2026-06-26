Culminan la renovación integral del polideportivo de Agullent

El Polideportivo Municipal de Agullent ya funciona a pleno rendimiento después de las numerosas actuaciones de mejora ejecutadas a lo largo de 2025 y del primer semestre de 2026. Las obras han sido posibles gracias al Plan de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de València, con una aportación de 187.377,22 euros; la subvención Smart Cities 2024 de la Diputación de València, con 17.276,40 euros, y a fondos propios del Ayuntamiento de Agullent.

Entre las actuaciones realizadas destacan las primeras intervenciones desarrolladas durante la primavera y el verano de 2025, con la ampliación y renovación de las zonas de sombra y los trabajos de pintura del edificio principal del Polideportivo. Paralelamente, también se actuó sobre las pistas deportivas, con la construcción de una nueva pista de pádel, la renovación de la pista de tenis y la creación de una pista de baloncesto 3x3. Además, se han ejecutado trabajos de mantenimiento y pintura a las pistas de frontón y de futbito, así como la adquisición de nuevo material para el gimnasio y de nuevas estructuras de entrenamiento para el rocódromo.

Las mejoras también han incluido la renovación de toda la iluminación de las pistas con tecnología LED y la instalación de nuevos focos al rocódromo. Así mismo, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento y sustitución del cierre de varias instalaciones deportivas, actuaciones para mejorar la accesibilidad del edificio principal, la sectorización del sistema de riego del césped para optimizar el consumo de agua y la implantación de nuevos sistemas de control del agua de las piscinas.

Una de las últimas actuaciones ha sido la implantación de un nuevo sistema de domotización y automatización de los accesos en el Polideportivo. Esta tecnología, integrada con la nueva aplicación móvil del Ayuntamiento de Agullent, permite reservar en línea cualquier instalación deportiva, gestionar automáticamente los accesos, controlar el tiempo de uso y el encendido de la iluminación, hecho que posibilita ampliar considerablemente el horario de utilización de las instalaciones más allá del servicio habitual de conserjería. El sistema se completa con un circuito de cámaras que contribuye a garantizar el buen uso de los espacios deportivos.

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Jordi Bru, regidor de Deportes, ha celebrado la finalización de unas obras “que han supuesto una de las mayores transformaciones que ha experimentado el Polideportivo Municipal, convirtiéndolo en un espacio moderno, actualizado y adaptado a las nuevas necesidades de la ciudadanía”. Así mismo, ha destacado que “podemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas de contar con unas instalaciones deportivas de primer nivel y con unos nuevos sistemas de acceso que amplían las posibilidades de uso de los espacios, consolidando el Polideportivo Municipal como un referente”.