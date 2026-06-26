Ens Uneix lamenta que el portavoz del PP "use la gestión de la basura para evitar que lo echen de la lista"

La implantación del "puerta a puerta" en Ontinyent centró ayer los puntos más candentes del debate político en el pleno que se celebró en el Ayuntamiento. El portavoz del PP Rafa Soriano pidió la dimisión de la concejal Sayo Gandia "por el caos generado". Y desde el grupo municipal Ens Uneix han contestado a sus declaraciones. Así, lamentan que el portavoz del PP, Rafa Soriano, "esté utilizando la crítica al nuevo sistema de residuos para evitar que su partido lo eche de la lista electoral a las próximas elecciones municipales". Y piden a los populares “que se aclaren, ya que la Consellería de Medio Ambiente elogió el proceso de implantación del nuevo sistema en Ontinyent y ahora, en una muestra perfecta de incoherencia e irresponsabilidad, el portavoz del grupo municipal trata de emplear este asunto como medio para hacer ruido y reivindicarse como candidato, puesto que seguramente le haya llegado alguna opinión que tienen de él en su partido en València”.

Desde Ens Uneix se sorprenden de que "Soriano intente sembrar dudas sobre el nuevo modelo y llegue incluso a pedir dimisiones, mientras sus propios compañeros a la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana han reconocido públicamente el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Ontinyent, poniéndolo como ejemplo en la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos". Para los municipalistas, “es difícil entender que el mismo partido que desde València reconoce el esfuerzo técnico y organizativo desplegado en Ontinyent, aquí se opte para alimentar una campaña de desgaste basada en el catastrofismo y la desinformación en busca del rédito político fácil e inmediato. Soriano parece haber optado para ejercer más de portavoz de quienes quieren que el sistema fracase que de representante de los intereses generales de Ontinyent, y esto es especialmente grave cuando estamos hablando de un servicio público esencial que necesita la implicación de toda la ciudadanía porque funciono correctamente”.

Los municipalistas también apuntan que “sorprende igualmente que hable de falta de información cuando buena parte de las preguntas que formula tienen respuesta desde hace meses, tanto en la web municipal como en los canales oficiales de Ontinyent Recicla. Y han sido explicadas reiteradamente en más de 75 reuniones con una participación superior a las 5.000 personas. Antes de hablar de opacidad, convendría hacer un mínimo esfuerzo para informarse. Y todavía resulta menos riguroso presentar este proyecto como una improvisación, cuando el nuevo modelo es el resultado de más de cinco años de trabajo, de un Plan Local de Residuos aprobado el 2021 después de un amplio proceso participativo, sin ningún voto en contra y sin que la oposición, en la que estaba el Partido Popular, presentara ninguna alegación”.

Ens Uneix lamenta finalmente que el portavoz del PP opte por la estrategia del "cuando peor, mejor", y que esté "más interesado a amplificar cualquier problema que en pedir responsabilidad ante conductas incívicas que perjudiquen al conjunto de la ciudadanía, una ciudadanía que en su gran mayoría está demostrando más responsabilidad que algunos dirigentes políticos”.

Respuesta al PSPV

A su vez, desde Ens Uneix también han rechazado las declaraciones del portavoz socialista José Antonio Martínez sobre el nuevo modelo de recogida de residuos: "Es profundamente contradictorio que quién participó técnicamente en el contrato del servicio de residuos de Dénia pretenda ahora dar lecciones sobre cómo tiene que gestionarse este servicio. "Si el modelo que el señor Martínez ayudó a implantar en Dénia es el que quiere para Ontinyent, desde Ens Uneix lo tenemos muy claro: no lo queremos", señalan.

Desde el grupo municipal recuerdan que "el contrato desarrollado en Dénia ha estado rodeado durante los últimos años de numerosas críticas por problemas de funcionamiento de los contenedores inteligentes, deficiencias en la prestación del servicio, fuertes subidas de la tasa de residuos, revisiones al alza del coste del contrato y un creciente malestar ciudadano por la situación de la limpieza urbana". "Resulta sorprendente que el señor Martínez presente ahora los contenedores inteligentes como la gran alternativa al modelo de Ontinyent, cuando el municipio donde él ha participado en el desarrollo del contrato es precisamente uno de los ejemplos que más problemas ha acumulado en su implantación", añaden.

Ens Uneix considera que el portavoz socialista "ha abandonado cualquier voluntad de hacer una oposición constructiva para instalarse en una estrategia de desgaste permanente". "Es especialmente preocupante la actitud política que ha mantenido desde el primer día de la implantación del servicio. Incluso el mismo día que empezaba el nuevo modelo, las redes sociales del PSPV de Ontinyent publicaban una canción alimentando un clima de confrontación social absolutamente irresponsable alrededor de un servicio público esencial". "Cuando un responsable político contribuye a generar la sensación que todo es un fracaso antes incluso que el sistema haya podido consolidarse, está favoreciendo actitudes incívicas que acaban perjudicando los vecinos y vecinas que sí están cumpliendo las normas. Quién abandona residuos fuera de los espacios habilitados o utiliza incorrectamente el servicio no perjudica el Gobierno; perjudica toda la ciudadanía que paga el servicio y que está haciendo un esfuerzo para adaptarse al nuevo modelo".

También rechazan que el PSPV "intente presentar el proyecto como una improvisación. Hablamos de un modelo que lleva años preparándose, sustentado en informes técnicos, económicos y jurídicos, en un Plan Local de Residuos aprobado por el Pleno y en una licitación avalada por los servicios técnicos municipales. Poner en entredicho este trabajo no tiene jefe ni pies, especialmente cuando quién lo hace conoce perfectamente el funcionamiento de la administración".

El grupo político también considera contradictorio que "Martínez reclame más separación en origen mientras combate el sistema que precisamente persigue este objetivo. Es difícil defender que hay que reciclar más y oponerse sistemáticamente a las herramientas que permiten conseguirlo". En este sentido, recuerdan que "Ontinyent ya ha implantado bonificaciones fiscales vinculadas a las aportaciones de materia orgánica, dentro de las posibilidades que permite la legislación vigente, y que antes de poner en marcha el servicio se han celebrado más de 75 reuniones con una participación superior a las 5.000 personas, además de campañas informativas específicas en los barrios, diseminado, urbanizaciones, mercado, centros educativos y asociaciones".

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Finalmente, desde Nos Une se pide al PSPV que "abandone la competición que mantiene con el Partido Popular para ver quién es capaz de generar más ruido y más crispación alrededor de un servicio público. Ontinyent necesita una oposición responsable que haga aportaciones útiles y constructivas, no una carrera permanente para intentar convertir cualquier incidencia de los primeros días en una oportunidad electoral. Nosotros continuaremos haciendo el contrario: escuchar la ciudadanía, introducir mejoras y trabajar porque el nuevo modelo funciono cada día mejor".