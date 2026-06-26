La futura presa de Montesa-Vallada protegerá frente a inundaciones sin afectar el caudal ecológico del Cànyoles

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó ayer jueves a los ayuntamientos afectados los avances del proyecto constructivo de la futura presa de Montesa-Vallada, una infraestructura destinada a reforzar la protección frente a inundaciones en la cuenca del Júcar manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento natural del cauce, gracias a su innovador diseño concebido para integrarse en el entorno natural. La futura presa protegerá de avenidas sin afectar al cauce ecológico del río Cànyoles.

Imagen de la futura presa de Montesa-Vallada. / Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Durante el encuentro, los responsables de la Confederación dieron a conocer las principales características técnicas de la actuación, así como las soluciones adoptadas para compatibilizar la función hidráulica de la presa con la conservación del corredor ecológico del río Cànyoles. En este sentido, el director del proyecto, Emilio Carrilero, explicó que el diseño de la futura infraestructura “incorpora los condicionantes ambientales desde las primeras fases del proyecto, dando lugar a una presa concebida para mantener la continuidad ecológica del cauce”.

Al mismo tiempo, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, informó a los ayuntamientos de Montesa y Vallada de que el proyecto constructivo de la presa será sometido en las próximas semanas al correspondiente trámite de información pública. Este proceso, dijo, permitirá que administraciones, entidades, colectivos y ciudadanía “puedan conocer el proyecto en detalle y presentar observaciones, propuestas o recomendaciones que consideren oportunas para su mejora”.

Una presa diseñada para laminar avenidas

El origen de la futura presa de Montesa-Vallada se remonta a las inundaciones de 1982. Desde entonces, ha formado parte de la planificación hidrológica como una infraestructura prioritaria para reducir el riesgo de inundación en la cuenca del Júcar. Actualmente, el proyecto está incluido tanto en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2021-2027 como en el Plan Hidrológico 2022-2027.

Diseño de la presa de Montesa-Vallada. / Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La infraestructura consistirá en una presa de laminación de hormigón, de tipología arco-gravedad y con una altura aproximada de 56 metros, diseñada para retener temporalmente el agua durante los episodios de fuertes lluvias y reducir así el caudal que circula aguas abajo. Su funcionamiento se apoyará en un sistema de desagües de fondo, intermedios y aliviaderos que permitirá gestionar las crecidas de forma segura. A diferencia de otras presas, no dispondrá de almacenamiento permanente ni tendrá funciones de regulación, siendo su función exclusiva la laminación de avenidas. “En condiciones normales, el cauce mantendrá su funcionamiento natural y el embalse únicamente almacenará agua durante las avenidas, alcanzando entonces una capacidad máxima cercana a los 35 hectómetros cúbicos”, explicó Carrilero.

Un paso inferior multifuncional para mantener la continuidad ecológica

Esta separación entre la función hidráulica de la presa y las soluciones destinadas a preservar la continuidad ecológica constituye uno de los principios fundamentales del proyecto y queda reflejada en uno de sus elementos más innovadores: el paso inferior multifuncional ecológico. “Este paso permanecerá abierto durante el funcionamiento ordinario del río, permitiendo la continuidad longitudinal del cauce, el desplazamiento de la fauna acuática y terrestre, y el transporte natural de sedimentos”, indicó el director del proyecto.

El paso contará con una sección de 4,5 por 4,5 metros y una longitud aproximada de 30 metros. En su interior se dispondrá un cauce de aguas bajas con pendiente suave que garantizará calados adecuados para peces y especies como la nutria. El resto de la sección permanecerá seco durante la mayor parte del año, lo que facilitará el tránsito de fauna terrestre e incluso el uso pecuario tradicional del corredor. Además, las plataformas exteriores, diseñadas en forma de embudo, favorecerán el guiado de la fauna y mejorarán la eficacia funcional del conjunto.

Por otra parte, el proyecto incluye también trabajos de recuperación medioambiental en el territorio que formará el vaso del embalse, entre ellos la eliminación de especies invasoras en ambos márgenes del río, la adecuación integral del cauce y la reforestación de las laderas con especies autóctonas, con el objetivo de favorecer la biodiversidad y mejorar el estado ecológico del entorno del río Cànyoles.